В Одесской области спасли ребенка

Ребенка отдали нервной маме. Фото: ГСЧС

В Одесской области спасли мальчика из квартиры. Малолетний ребенок случайно закрыл входную дверь жилья.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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По информации чрезвычайных ситуаций, спасательную операцию удалось провести с помощью шанцевого инструмента.

"Сегодня утром в Службу спасения поступило сообщение, что в городе Белгород-Днестровский по улице Победы нужна помощь по открыванию дверей квартиры, в которой закрылся малолетний ребенок", — говорится в сообщении ГСЧСников.

Удалось спасти мальчика 2021 года рождения. Ребенок был немного напуган, но очень рад увидеть своих спасателей вместе с матерью, на руках которой сразу расплакался.

Отметим, что в случае чрезвычайной ситуации, не следует тратить попусту время, а сразу обращаться в территориальное подразделение полиции или на спецлинию "102".

Напомним, во время пожара, произошедшего днями ранее в многоэтажке в Малиновском районе Одессы, из задымленной квартиры на первом этаже спасли троих детей: 2012, 2019 и 2010 года рождения. С верхних этажей жилого дома были эвакуированы семь человек, из них пятеро детей.

К сожалению, в квартире, где произошло возгорание, погибли два человека. Граждане 30 и 33 лет не смогли выбраться из дома.