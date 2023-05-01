В Одессе 2 и 9 мая ужесточат меры безопасности, — Братчук
2 и 9 мая в Одессе ужесточат меры безопасности. На улицы города выйдут дополнительные патрули правоохранителей. Граждан просят не нарушать правила комендантского часа.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
"В эти дни будет усилено патрулирование улиц. Мы понимаем, что имеем дело с террористами. Они готовы на все и на любые преступления. В связи с этим и будет усиление охраны общественного порядка", — отметил спикер Одесской ОВА.
Кроме того, Сергей Братчук подчеркнул, что комендантский час в эти дни будет действовать традиционно с 00:00 до 05:00. Предварительно изменений в сторону ее увеличения пока не прогнозируется.
Отметим, в Одесской области будут судить мужчину за использование запретной символики. Житель города Рени закрепил на телевизионной антенне советские знаки.
Напомним, в Одесской области появились улицы в честь Героев УПА и украинских добровольцев. Всего в Доброславской ОТГ переименовали семь улиц.