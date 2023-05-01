В Одессе 2 и 9 мая ужесточат меры безопасности

Соборная площадь в Одессе. Фото: Новини.LIVE

2 и 9 мая в Одессе ужесточат меры безопасности. На улицы города выйдут дополнительные патрули правоохранителей. Граждан просят не нарушать правила комендантского часа.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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"В эти дни будет усилено патрулирование улиц. Мы понимаем, что имеем дело с террористами. Они готовы на все и на любые преступления. В связи с этим и будет усиление охраны общественного порядка", — отметил спикер Одесской ОВА.

Кроме того, Сергей Братчук подчеркнул, что комендантский час в эти дни будет действовать традиционно с 00:00 до 05:00. Предварительно изменений в сторону ее увеличения пока не прогнозируется.

Отметим, в Одесской области будут судить мужчину за использование запретной символики. Житель города Рени закрепил на телевизионной антенне советские знаки.

Напомним, в Одесской области появились улицы в честь Героев УПА и украинских добровольцев. Всего в Доброславской ОТГ переименовали семь улиц.