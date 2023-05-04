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Будет ли затяжной комендантский час на 9 мая: какие рекомендации одесским властям дали военные

4 мая 2023 15:44
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Будет ли затяжной комендантский час на 9 мая: какие рекомендации одесским властям дали военные
Семья вечером вышла на прогулку. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Затяжной комендантский час на 8 и 9 мая пока не планируют вводить. Впрочем, военные пока ждут окончательное решение от местных и областных властей.

Об этом Новини.LIVE узнали на брифинге Наталье Гуменюк.

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"Мы соответствующие рекомендации местным властям все же принимать решение должна областная военная администрация. Какое решение будет я думаю что они его провозгласят. Мы на данном этапе не имеем от них ответа. Наши рекомендации касается ограничения скоплений людей, а дополнительного усиления такого, чтобы аж ограничение передвижения в течение суток мы не давали", — отметила Наталья Гуменюк.

9 мая в Одессе ужесточат меры безопасности. На улицы города выйдут дополнительные патрули правоохранителей. Граждан просят не нарушать правила.

Комендантский час в Одесской области остается неизменным — с 12 часов ночи до 5 часов утра. Но в комендантский час запрещено пребывание людей на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

Отметим, за ночь 4 мая враг выпустил по Одессе 15 дронов-камикадзе один из них попал в общежитие. Во время обстрела враг использовал новую тактику, запуская "Шахеды" по направлению Азовского моря.

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