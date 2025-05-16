Перемовини України з Росією — чи може бути припинення вогню, що думають в Одесі

Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Перемовини між Україною та Росією в Стамбулі активно обговорюють у публічному просторі. На тлі затяжної війни, виснаженого тилу та нескінченної тривоги ця тема — болюча і водночас сповнена очікувань. Хтось бачить у перемовинах останній шанс зупинити кровопролиття, інші — небезпеку нової зради. У багатьох просто немає однозначної відповіді, бо ситуація надто складна.

Журналісти Новини.LIVE вийшли на вулиці Одеси, щоб поцікавитись у мешканців, чи варто зараз Україні сідати за стіл переговорів із Росією, на їхню думку.

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Припинення війни

Для багатьох українців ідея перемовин тісно пов’язана з особистими історіями втрати, болю та очікування. Коли на війні рідні й друзі, будь-яка спроба зупинити бойові дії — це не політична гра, а акт виживання. Аріна — одна з тих, хто щиро сподівається, що діалог може хоч трохи наблизити мир. Її слова — це не позиція, а емоція, з якою сьогодні живуть мільйони українців.

"Ну, сенс для переговорів завжди є, як мені здається. Можливо, це якось вплине на пришвидшення закінчення війни, тому що ну багато знайомих на війні, рідних, хочеться, щоб вони повернулися додому, не дивлячись на те, що вже були поранення. Хочеться, щоб вони просто повернулися живими й жити спокійним, мирним життям", — каже Аріна.

Одеситка Аріна про припинення війни. Фото: Новини.LIVE

Переговори нічого не вирішать

Інша частина суспільства — тверезіша у своїх судженнях. Олена — представниця саме такого погляду. Вона не вірить у щирість ворога і не чекає нічого доброго від переговорів. Але визнає: говорити все одно доведеться, хоч це і буде непросто.

"Росіян передушити звичайно потрібно, потім сідати за стіл переговорів. Нам доведеться розмовляти, нам не хочеться, але нам доведеться. Проте від цих переговорів нічого не чекаю", — зазначила Олена.

Місцева жителька Олена, про переговори. Фото: Новини.LIVE

У деяких українців немає чіткої відповіді. І це — не ознака байдужості, а скоріше симптом морального виснаження. Думки коливаються: з одного боку, хочеться миру, з іншого — немає віри в результат.

"Якщо чесно, я навіть не знаю, як на це відповісти. Мабуть, потрібно. Я очікую вже нарешті миру", — каже Анастасія.

Одеситка Анастасія про мир. Фото: Новини.LIVE

Політичний процес

Серед опитаних є й ті, хто говорить про необхідність переговорів, але робить важливе застереження. Мир — не означає поступок. Домовлятись потрібно, однак виключно на умовах, які враховують інтереси України. Політичні конфлікти закінчуються не гаслами, а домовленостями. І в цьому полягає складність моменту.

"Непевно треба. Тому що має прийти кінець, якось потрібно розмовляти. Так що б наші інтереси були на чолі столу, але це не означає, що треба здатися, віддати території і так далі. Але потрібно щось уже робити", — говорить Даша.

Місцева жителька Даша про політичний процес. Фото: Новини.LIVE

Перемовини — єдиний шлях до миру

Аліна висловила коротку, але принципову позицію. Для неї переговори — це не жест слабкості, а основа будь-якого мирного процесу. Її погляд — це спроба подивитися на ситуацію з погляду історії, здорового глузду та досвіду людства. І саме ця тверезість звучить сьогодні важливо.

"Так варто, адже жоден конфлікт неможливо вирішити без переговорів", — зазначила Аліна.

Одеситка Аліна про перемовини. Фото: Новини.LIVE

Переговори між Україною та Росією — це не просто політична тема. Це дзеркало суспільних емоцій, страхів і надій. Хтось вірить у мир, хтось готується до чергової зради, а дехто просто мовчки чекає — не маючи більше сил аналізувати. Але в кожній відповіді звучить головне: люди втомились від війни. І навіть якщо ніхто не має ілюзій щодо Путіна чи реального успіху перемовин, сам факт обговорення миру — вже ознака того, що Україна залишається живою, свідомою та людяною.

Раніше ми писали, що Росія відволікає ЗСУ наступом на півдні. А також, про те наскільки мрії РФ про Одесу реальні.