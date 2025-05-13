Росія продовжує мріяти про захоплення Одеси - ексспівробітник СБУ

Одеський оперний. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Кремль мріє про захоплення Одеси, але не має ресурсів та високопоставлених інформаторів, аби дістатися до неї. Наш регіон викликає зацікавлення тому, що основна мета РФ — відрізати Україну від Чорного моря.

Про це в інтерв’ю OBOZ.UA розповів колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

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Росія вже десять років мріє про захоплення Одеси, яку в Кремлі вважають частиною міфічної "Новоросії" і так званого "руського миру". За словами ексспівробітника СБУ Івана Ступака, наше місто є стратегічною ціллю Москви. Але не через "захист російськомовних", як то декларують, а для того щоб позбавити Україну виходу до моря, взяти під контроль Придністров’я та створити загрозу ЄС і НАТО. Однак наразі Росія не має достатньо розвідданих і ресурсів для реалізації своїх планів. Замість високопоставлених інформаторів залишились лише випадкові люди без досвіду.

"Я думаю, вони цього хочуть, плани такі є. Але інша історія, чи зможуть ці плани бути реалізованими, наскільки вони відповідають реальності. Якщо ще п’ять років тому можна було говорити про те, що ці плани плюс-мінус реальні, адже люди їздили на окуповані території, залізничне сполучення було, й у Москві могли черпати інформацію, то зараз їм доводиться отримувати дані з обмежених ресурсів", — каже Іван Ступак.

Іван Ступак додає, що агентів впливу РФ майже не залишилось, однак в Одесі діє популярний канал у соцмережах, який збирає інформацію про прильоти по місту та зареєстрований у Роскомнагляді. При цьому він має 256 тисяч підписників.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про таємні перемовини між Україною та Росією. А також про наступ РФ на південь.