Россия продолжает мечтать о захвате Одессы - экс-сотрудник СБУ

Одесский оперный театр. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Кремль мечтает о захвате Одессы, но не имеет ресурсов и высокопоставленных информаторов, чтобы добраться до нее. Наш регион вызывает интерес потому, что основная цель РФ — отрезать Украину от Черного моря.

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

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Мечты об Одессе

Россия уже десять лет мечтает о захвате Одессы, которую в Кремле считают частью мифической "Новороссии" и так называемого "русского мира". По словам экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, наш город является стратегической целью Москвы. Но не из-за "защиты русскоязычных", как это декларируют, а для того чтобы лишить Украину выхода к морю, взять под контроль Приднестровье и создать угрозу ЕС и НАТО. Однако пока Россия не имеет достаточно разведданных и ресурсов для реализации своих планов. Вместо высокопоставленных информаторов остались только случайно завербованные люди без опыта.

"Я думаю, они этого хотят, планы такие есть. Но другая история, смогут ли эти планы быть реализованными, насколько они соответствуют реальности. Если еще пять лет назад можно было говорить о том, что эти планы плюс-минус реальны, ведь люди ездили на оккупированные территории, железнодорожное сообщение было, и в Москве могли черпать информацию, то сейчас им приходится получать данные из ограниченных ресурсов", — говорит Иван Ступак.

Иван Ступак добавляет, что агентов влияния РФ почти не осталось, однако в Одессе действует популярный канал в соцсетях, который собирает информацию о прилетах по городу и зарегистрирован в Роскомнадзоре. При этом у него 256 тысяч подписчиков.

Напомним, недавно мы писали о тайных переговорах между Украиной и Россией. А также о наступлении РФ на юг.