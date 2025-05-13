Путінська Росія та Україна вели таємні перемовини протягом війни - Гончаренко

Переговори з Росією велися і під час війни, — нардеп Гончаренко
Україна протягом усієї війни неодноразово вела прямі переговори з Росією, однак результату вони не принесли. Останній раз зустріч між представниками конфліктуючих сторін відбулася у грудні 2024 року.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Таємні перемовини
За словами Олексія Гончаренко, переговори проходили таємно, але на високому рівні. На початках ключовою фігурою з російського боку був олігарх Роман Абрамович, через якого погоджували важливі рішення. Нардеп додає, що до контрнаступу (і навіть після) нам пропонували умови кращі, ніж ті, що є зараз. Але десь вкінці 2023-го Абрамович зник з процесу, і дипломатичні функції перейшли до одного з високих чиновників РФ, максимально наближеного до Путіна.
"Тому вся ця історія з російського боку про "заборонили перемовини" просто цирк для приїжджих. Росіяни виходили на перемовини, просили про перемовини і готові були йти на поступки", — пише Олексій Гончаренко.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про деталі нещодавніх перемовин із США. А також про те, що Росія ігнорує перемир'я.
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