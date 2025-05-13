Путинская Россия и Украина вели тайные переговоры в течение войны - Гончаренко

Переговоры РФ и Украины. Фото иллюстративное: EPA/UPC

Украина на протяжении всей войны неоднократно вела прямые переговоры с Россией, однако результата они не принесли. Последний раз встреча между представителями конфликтующих сторон состоялась в декабре 2024 года.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

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Тайные переговоры

По словам Алексея Гончаренко, переговоры проходили тайно, но на высоком уровне. В начале ключевой фигурой с российской стороны был олигарх Роман Абрамович, через которого согласовывали важные решения. Нардеп добавляет, что до контрнаступления (и даже после) нам предлагали условия лучше, чем те, что есть сейчас. Но где-то в конце 2023-го Абрамович исчез из процесса, и дипломатические функции перешли к одному из высоких чиновников РФ, максимально приближенному к Путину.

"Поэтому вся эта история с российской стороны о "запретили переговоры" просто цирк для приезжих. Россияне выходили на переговоры, просили о переговорах и готовы были идти на уступки", — пишет Алексей Гончаренко.

Напомним, недавно мы писали о деталях недавних переговоров с США. А также о том, что Россия игнорирует перемирие.