Переговоры Украины с Россией - может ли быть прекращение огня, что думают в Одессе

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле активно обсуждают в публичном пространстве. На фоне затяжной войны, истощенного тыла и бесконечной тревоги эта тема — болезненная и одновременно полна ожиданий. Кто-то видит в переговорах последний шанс остановить кровопролитие, другие — опасность новой измены. У многих просто нет однозначного ответа, потому что ситуация слишком сложная.

Журналисты Новини.LIVE вышли на улицы Одессы, чтобы поинтересоваться у жителей, стоит ли сейчас Украине садиться за стол переговоров с Россией, по их мнению.

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Прекращение войны

Для многих украинцев идея переговоров тесно связана с личными историями потери, боли и ожидания. Когда на войне родные и друзья, любая попытка остановить боевые действия — это не политическая игра, а акт выживания. Арина — одна из тех, кто искренне надеется, что диалог может хоть немного приблизить мир. Ее слова — это не позиция, а эмоция, с которой сегодня живут миллионы украинцев.

"Ну, смысл для переговоров всегда есть, как мне кажется. Возможно, это как-то повлияет на ускорение окончания войны, потому что ну много знакомых на войне, родных, хочется, чтобы они вернулись домой, несмотря на то, что уже были ранения. Хочется, чтобы они просто вернулись живыми и жить спокойной, мирной жизнью", — говорит Арина.

Одесситка Арина о прекращении войны. Фото: Новини.LIVE

Переговоры ничего не решат

Другая часть общества — более трезвая в своих суждениях. Елена — представительница именно такого взгляда. Она не верит в искренность врага и не ждет ничего хорошего от переговоров. Но признает: говорить все равно придется, хоть это и будет непросто.

"Россиян передушить конечно нужно, потом садиться за стол переговоров. Нам придется разговаривать, нам не хочется, но нам придется. Однако от этих переговоров ничего не жду", — отметила Елена.

Местная жительница Елена, о переговорах. Фото: Новини.LIVE

У некоторых украинцев нет четкого ответа. И это — не признак равнодушия, а скорее симптом морального истощения. Мысли колеблются: с одной стороны, хочется мира, с другой — нет веры в результат.

"Если честно, я даже не знаю, как на это ответить. Пожалуй, нужно. Я ожидаю уже наконец мира", — говорит Анастасия.

Одесситка Анастасия о мире. Фото: Новини.LIVE

Политический процесс

Среди опрошенных есть и те, кто говорит о необходимости переговоров, но делает важную оговорку. Мир — не означает уступок. Договариваться нужно, однако исключительно на условиях, которые учитывают интересы Украины. Политические конфликты заканчиваются не лозунгами, а договоренностями. И в этом заключается сложность момента.

"Неуверенно надо. Потому что должен прийти конец, как-то нужно разговаривать. Так что бы наши интересы были во главе стола, но это не значит, что надо сдаться, отдать территории и так далее. Но нужно что-то уже делать", — говорит Даша.

Местная жительница Даша о политическом процессе. Фото: Новини.LIVE

Переговоры — единственный путь к миру

Алина высказала короткую, но принципиальную позицию. Для нее переговоры — это не жест слабости, а основа любого мирного процесса. Ее взгляд — это попытка посмотреть на ситуацию с точки зрения истории, здравого смысла и опыта человечества. И именно эта трезвость звучит сегодня важно.

"Так стоит, ведь ни один конфликт невозможно решить без переговоров", — отметила Алина.

Одесситка Алина о переговорах. Фото: Новини.LIVE

Переговоры между Украиной и Россией — это не просто политическая тема. Это зеркало общественных эмоций, страхов и надежд. Кто-то верит в мир, кто-то готовится к очередной измене, а некоторые просто молча ждут — не имея больше сил анализировать. Но в каждом ответе звучит главное: люди устали от войны. И даже если никто не питает иллюзий относительно Путина или реального успеха переговоров, сам факт обсуждения мира — уже признак того, что Украина остается живой, сознательной и человечной.

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