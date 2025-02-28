Чи зупинить Трамп війну в Україні — думка одеситів

Дональд Трамп підписує папери. Фото: REUTERS/POL NAMER

Гучні заяви щодо припинення війни в Україні з боку американського президента не вщухають. Або скоро — або ніколи, як зазначив Дональд Трамп. Але чи дійсно припинення війни не за горами, і чи зможе Україна відстояти свої інтереси?

Журналісти Новини.LIVE дізналися, що одесити думають з цього приводу.

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Різні інтереси

Думки містян розділилися. Хтось сподівається, що Україна зможе зберегти свої позиції з мінімальними ризиками. Інші ж навпаки, вважають, що навіть якщо Трамп виконає свої обіцянки, це буде далеко не в наших інтересах.

"Я вважаю, що ні, бо він не може служити нашим інтересам. Якщо він і зупинить війну, то це точно буде не в наших інтересах", — зазначила Юлія.

Жителька міста Юлія про різні інтереси України та Америки. Фото: Новини.LIVE

Пані Олена підтримала це твердження. Зазначивши, що, на її думку, інтереси України не збігаються з американськими.

"Думаю, що з урахування наших інтересів точно не зможе, бо це не в його інтересах. Поживемо, а там побачимо. Але на мою думку навряд чи", — каже одеситка Олена.

Одеситка Олена про інтереси України. Фото: Новини.LIVE

Сподіватися на себе

Дехто зазначив, що все ж таки, в першу чергу ми самі відповідаємо за свою країну. Тому доля в наших руках, адже покладати надії на зовнішніх гравців неправильно.

"Тільки ми маємо враховувати наші інтереси і продавлювати пана Трампа, щоб він їх враховував теж. Я не політичний експерт, але не покладаю надії на Трампа, я покладаю надії на пана Зеленського", — наголосила Олександра.

Жителька міста Олександра про інтереси України. Фото: Новини.LIVE

Пані Валентина зауважила, що Україна ще не має чітко сформованих інтересів на міжнародній арені. Що ускладнює діалог із зовнішніми партнерами. І навіть якщо будуть враховувати нашу зацікавленість, потрібно виокремити безпосередньо наші цілі.

"У нас інтереси не дуже сформовані, не так структуровані, на мій погляд. Звісно, що наші інтереси будуть враховуватись, але не всі, бо в нас немає нормальних інтересів", — каже одеситка Валентина.

Одеситка Валентина про формування інтересів. Фото: Новини.LIVE

Хитрощі Трампа

Дехто звертає увагу на особисті риси американського президента. Зазначаючи, що він діє виключно у власних інтересах і націлений саме давити на припиненні війни.

"Він такий жук хитрий, що він сам у своїх думках і все робить виключно у своїх інтересах. Ви подивіться на нього, він не був би таким багатим як би не був хитрим. Може війну він і зупинить, але своїми ультиматумами так, щоб йому було вигідно, домовиться з усіма сторонами. Він просто буде давити", — наголошує одеситка Світлана.

Одеситка Світлана про хитрощі Трампа. Фото: Новини.LIVE

Попри гучні заяви та спекуляції навколо можливого припинення війни, одесити налаштовані реалістично. Більшість вважає, що Україна має саме визначати свої інтереси та відстоювати їх на міжнародній арені, не покладаючись на рішення зовнішніх гравців.

Раніше ми писали, що на Одещині зустріли захисника, який повернувся з полону. А також, що планується підвищення заробітної плати в Україні.