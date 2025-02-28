Остановит ли Трамп войну в Украине — мнение одесситов

Дональд Трамп подписывает бумаги. Фото: REUTERS/POL NAMER

Громкие заявления о прекращении войны в Украине со стороны американского президента не утихают. Или скоро — или никогда, как отметил Дональд Трамп. Но действительно ли прекращение войны не за горами, и сможет ли Украина отстоять свои интересы?

Журналисты Новини.LIVE узнали, что одесситы думают по этому поводу.

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Разные интересы

Мнения горожан разделились. Кто-то надеется, что Украина сможет сохранить свои позиции с минимальными рисками. Другие же наоборот, считают, что даже если Трамп выполнит свои обещания, это будет далеко не в наших интересах.

"Я считаю, что нет, потому что он не может служить нашим интересам. Если он и остановит войну, то это точно будет не в наших интересах", — отметила Юлия.

Жительница города Юлия о разных интересах Украины и Америки. Фото: Новини.LIVE

Елена поддержала это утверждение. Отметив, что, по ее мнению, интересы Украины не совпадают с американскими.

"Думаю, что с учетом наших интересов точно не сможет, потому что это не в его интересах. Поживем, а там увидим. Но по моему мнению вряд ли", — говорит одесситка Елена.

Одесситка Елена об интересах Украины. Фото: Новини.LIVE

Надеяться на себя

Некоторые отметили, что все же, в первую очередь мы сами отвечаем за свою страну. Поэтому судьба в наших руках, ведь возлагать надежды на внешних игроков неправильно.

"Только мы должны учитывать наши интересы и продавливать господина Трампа, чтобы он их учитывал тоже. Я не политический эксперт, но не возлагаю надежды на Трампа, я возлагаю надежды на господина Зеленского", — отметила Александра.

Жительница города Александра об интересах Украины. Фото: Новини.LIVE

Валентина отметила, что Украина еще не имеет четко сформированных интересов на международной арене. Что затрудняет диалог с внешними партнерами. И даже если будут учитывать нашу заинтересованность, нужно выделить непосредственно наши цели.

"У нас интересы не очень сформированы, не так структурированы, на мой взгляд. Конечно, наши интересы будут учитываться, но не все, потому что у нас нет нормальных интересов", — говорит одесситка Валентина.

Одесситка Валентина о формировании интересов. Фото: Новини.LIVE

Хитрости Трампа

Некоторые обращают внимание на личные черты американского президента. Отмечая, что он действует исключительно в собственных интересах и нацелен именно давить на прекращение войны.

"Он такой жук хитрый, что он сам в своих мыслях и все делает исключительно в своих интересах. Вы посмотрите на него, он не был бы таким богатым, если бы не был хитрым. Может войну он и остановит, но своими ультиматумами так, чтобы ему было выгодно, договорится со всеми сторонами. Он просто будет давить", — отмечает одесситка Светлана.

Одесситка Светлана о хитрости Трампа. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на громкие заявления и спекуляции вокруг возможного прекращения войны, одесситы настроены реалистично. Большинство считает, что Украина должна сама определять свои интересы и отстаивать их на международной арене, не полагаясь на решения внешних игроков.

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