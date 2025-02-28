Підвищення мінімальної зарплатні в Україні

Люди прогулюються вулицею Дерибасівською. Фото: Новини.LIVE

У Верховну Раду внесено законопроєкт про підвищення мінімальної заробітної плати, основна ідея якого — суттєве зростання виплат у період з квітня по жовтень. Проте залишається питання: чи дійсно це можна буде реалізувати у воєнний час? І наскільки це може вдарити по українській економіці?

Ці питання журналісти Новини.LIVE задали економісту Едуарду Каражия.

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Внесений до Верховної Ради законопроєкт дає надію на покращення життя громадян, адже підвищення заробітної плати завжди є позитивною зміною. Згідно з документом, мінімалку можуть підвищити тричі:

від 1 квітня виплати зростуть до 9100 грн

від 1 липня — до 10 100 грн

від 1 жовтня — до 11 184 грн

Однак експерт висловлює сумніви щодо його доцільності та можливості реалізації.

"У мене дуже великі сумніви. Це такий, дуже не корисний крок до України, не тому, що це погано, що люди отримати будуть більшу зарплатню, а тому, що це все від лукавого",— каже економіст Едуард Каражия.

Економіст Едуард Каражия, про сумніви до законопроєкту. Фото: Новини.LIVE

Варто зазначити, що у 2024 році фінансова допомога Україні значною мірою забезпечувалася шляхом донорських внесків від інших країн і міжнародних фондів. Тому, перш ніж ухвалювати рішення про збільшення виплат, необхідно ретельно розрахувати бюджет і з’ясувати, чи є для цього необхідні фінансові ресурси.

"Тому, що цифра, яка названа 300 мільярдів гривень, це дуже занижена. Були розрахунки у 21-му році колись, і тоді питання було підвищення прожиткового мінімуму до 4200 гривень, ні до тих розмірів, які плануються зараз. Тоді сума була така, ж у 300 мільярдів",— зазначає Едуард Каражия

Експерт, про бюджет до законопроєкту. Фото: Новини.LIVE

Підвищення мінімалки

Також експерт каже, що питання підвищення зарплат, прожиткового мінімуму та інших соціальних виплат слід вирішувати комплексно, змінюючи сам механізм їх нарахування. Адже для одних категорій громадян це може суттєво покращити рівень доходів, тоді як для інших майже нічого не зміниться.

"Якщо це буде, то зарплата судді, який зараз отримує від 30 до 75 прожиткових мінімумів, то він десь отримує 90 тисяч, то з підвищенням, мінімум буде — 270 тисяч, а максимум — 750 тисяч. А сім'я, яка дійсно потребує цієї допомоги, буде отримувати умовно на 2000 гривень більше",— каже економіст.

Економіст Едуард Каражия, про підвищення зарплат. Фото: Новини.LIVE

Реформа механізму виплат

Важливо не просто підвищувати мінімальну зарплату чи прожитковий мінімум, а спрямовувати ці кошти саме тим, хто має найнижчі доходи. Інакше це призведе до великих витрат з бюджету, які можуть бути розподілені несправедливо за чинною системою.

"Треба переглянути, все, що прив'язане до цього показника, і прибрати лишнє, тому що там дуже багато виплат, які зовсім не мають відношення до мінімальної заробітної плати, до економіки держави та інше. Потім вже повертатися до цього питання, щоб допомога торкнулася тих слоїв населення, кому це дійсно потрібно",— підсумував експерт.

Економіст Едуард Каражия, про реформу до виплат. Фото: Новини.LIVE

Підвищення мінімальної заробітної плати — це важливий крок, який може покращити добробут населення. Однак без належного фінансового підґрунтя та реформування механізму нарахування виплат, цей процес може мати неоднозначні наслідки.

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