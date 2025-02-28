Повышение минимальной зарплаты в Украине

Люди прогуливаются по улице Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

В Верховную Раду внесен законопроект о повышении минимальной заработной платы, основная идея которого — существенный рост выплат в период с апреля по октябрь. Однако остается вопрос: действительно ли это можно будет реализовать в военное время? И насколько это может ударить по украинской экономике?

Эти вопросы журналисты Новини.LIVE задали экономисту Эдуарду Каражия.

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Внесенный в Верховную Раду законопроект дает надежду на улучшение жизни граждан, ведь повышение заработной платы всегда является позитивным изменением. Согласно документу, минималку могут повысить трижды:

с 1 апреля выплаты вырастут до 9100 грн

от 1 июля — до 10 100 грн

с 1 октября — до 11 184 грн

Однако эксперт выражает сомнения относительно его целесообразности и возможности реализации.

"У меня очень большие сомнения. Это такой, очень неполезный шаг для Украины, не потому, что это плохо, что люди получат большую зарплату, а потому, что это все от лукавого", — говорит экономист Эдуард Каражия.

Экономист Эдуард Каражия, о сомнениях к законопроекту. Фото: Новини.LIVE

Стоит отметить, что в 2024 году финансовая помощь Украине в значительной степени обеспечивалась за счет донорских взносов от других стран и международных фондов. Поэтому, прежде чем принимать решение об увеличении выплат, необходимо тщательно рассчитать бюджет и выяснить, есть ли для этого необходимые финансовые ресурсы.

"Потому что, цифра которая названа 300 миллиардов гривен, это очень занижена. Были расчеты в 21-м году когда-то, и тогда вопрос был повышение прожиточного минимума до 4200 гривен, ни до тех размеров, которые планируются сейчас. Тогда сумма была такая, же в 300 миллиардов", — отмечает Эдуард Каражия

Эксперт, о бюджете до законопроекта. Фото: Новини.LIVE

Повышение минималки

Также эксперт говорит, что вопрос повышения зарплат, прожиточного минимума и других социальных выплат следует решать комплексно, меняя сам механизм их начисления. Ведь для одних категорий граждан это может существенно улучшить уровень доходов, тогда как для других почти ничего не изменится.

"Если это будет, то зарплата судьи который сейчас получает от 30 до 75 прожиточных минимумов, он где-то получает 90 тысяч, то с повышением, минимум будет — 270 тысяч, а максимум — 750 тысяч. А семья, которая действительно нуждается в этой помощи, будет получать условно на 2000 гривен больше", — говорит экономист.

Экономист Эдуард Каражия, о повышении зарплат. Фото: Новини.LIVE

Реформа механизма выплат

Важно не просто повышать минимальную зарплату или прожиточный минимум, а направлять эти средства именно тем, кто имеет самые низкие доходы. Иначе это приведет к большим расходам из бюджета, которые могут быть распределены несправедливо по действующей системе.

"Надо пересмотреть, все что привязано к этому показателю, и убрать лишнее, потому что там очень много выплат, которые совсем не имеют отношения к минимальной заработной плате, к экономике государства и прочее. Потом уже возвращаться к этому вопросу, чтобы помощь коснулась тех слоев населения, кому это действительно нужно", — подытожил эксперт.

Экономист Эдуард Каражия, о реформе до выплат. Фото: Новини.LIVE

Повышение минимальной заработной платы — это важный шаг, который может улучшить благосостояние населения. Однако без надлежащего финансового основания и реформирования механизма начисления выплат, этот процесс может иметь неоднозначные последствия.

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