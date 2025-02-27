Вартість газу для одеситів у березні 2025

Калькулятор над платіжкою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Підвищення комунальних платежів у скрутний час війни — болюче питання для українців. Проте змінювати вартість водопостачання для одеситів, попри чутки, поки не збираються.

Журналісти Новини.LIVE дізнавалися, скільки одесити платитимуть за воду у березні 2025-го.

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Вартість води для бізнесу

Ціна на водопостачання і водовідведення для бізнесу залишиться на тому ж рівні, що й у лютому:

На централізоване водопостачання:

споживачам, які є суб`єктами господарювання (ліцензіатами) у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 10,93 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);

іншим споживачам, окрім населення — 25,80 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).

На централізоване водовідведення:

споживачам, які є суб’єктами господарювання (ліцензіатами) у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 7,74 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);

іншим споживачам, окрім населення — 20,40 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).

Вартість води для населення

Вартість води для населення також не змінилися та застосовуються на тому ж рівні.

на централізоване водопостачання — 14,93 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);

на централізоване водовідведення — 14,37 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).

Хто регулює ціни

Ціни на воду встановлює Національна комісія, що регулює сферу енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Однак у окремих населених пунктах це питання вирішується і на місцевому рівні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому одесити залишились без опалення. А також про те, де в місті знаходяться бювети.