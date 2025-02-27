Вартість газу для одеситів у березні 2025

Вартість води для одеситів з 1 березня — який буде тариф
Підвищення комунальних платежів у скрутний час війни — болюче питання для українців. Проте змінювати вартість водопостачання для одеситів, попри чутки, поки не збираються.
Журналісти Новини.LIVE дізнавалися, скільки одесити платитимуть за воду у березні 2025-го.
Вартість води для бізнесу
Ціна на водопостачання і водовідведення для бізнесу залишиться на тому ж рівні, що й у лютому:
На централізоване водопостачання:
- споживачам, які є суб`єктами господарювання (ліцензіатами) у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 10,93 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);
- іншим споживачам, окрім населення — 25,80 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).
На централізоване водовідведення:
- споживачам, які є суб’єктами господарювання (ліцензіатами) у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, — 7,74 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);
- іншим споживачам, окрім населення — 20,40 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).
Вартість води для населення
Вартість води для населення також не змінилися та застосовуються на тому ж рівні.
- на централізоване водопостачання — 14,93 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість);
- на централізоване водовідведення — 14,37 грн за 1 м³ (без податку на додану вартість).
Хто регулює ціни
Ціни на воду встановлює Національна комісія, що регулює сферу енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Однак у окремих населених пунктах це питання вирішується і на місцевому рівні.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому одесити залишились без опалення. А також про те, де в місті знаходяться бювети.
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