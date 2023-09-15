Ціни на бакалію та олію на одеському ринку "Привоз"

Одеський ринок "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Продуктове різноманіття одеського "Привозу" не зменшується, як і кількість покупців. А от ціни на сезонні овочі та фрукти продовжують знижуватися. Продавці кажуть: попиту великого серед людей немає, бо вже вдосталь наїлися всього, а тому одесити можуть дозволити собі поторгуватися під час закупів.

Потішив рибний відділ. Після зняття заборони на продаж живих біоресурсів, прилавки нарешті поповнилися новими видами. Охочих поласувати смачною рибною стравою не порахувати. Одразу видно, що одеситам не вистачало її у своєму раціоні.

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Сьогодні журналісти Новини.LIVE підготували актуальний зріз цін на бакалію, олію, рибу та яйця.

Ціна на бакалію впала

У продавчині Жанни ідеальний прилавок: тут кожний вид товару знає свої місце та ціну. Це дає змогу покупцям одразу зорієнтуватися, за чим саме прийшли та скільки готові витратити грошей. Нині, розповідає жінка, майже усі крупи бакалії мають попит, а головне, що ціна на них вже тривалий час тримається на одному рівні.

Продавчиня Жанна. Фото: Новини.LIVE

"Дехто у таку пору дуже полюбляє сухофрукти, а тому беруть фініки. Є родзинки, до речі, привезені з Узбекистану та Індії. Що стосується круп, то ось рис, до прикладу, майже весь привезений із Кілії. Маємо різні сорти, відповідно й ціна на нього різна. Але у нас ще є рис індійський, він більш дієтичний", — розповідає продавчиня Жанна.

Ціни на бакалію. Фото: Новини.LIVE

Ціни на бакалію

Фініки: 90-160 грн/кг

Ізюм: 100-175 грн/кг

Чорнослив: 130-165 грн/кг

Арахіс: 120-145 грн/кг

Рис: 60-95 грн/кг

Гречка: 50 грн/кг

Гречка зелена: 65 грн/кг

Пластівці: 40 грн/кг

Арнаутка: 35 грн/кг

Пшоно: 35 грн/кг

Сочевиця зелена: 80 грн/кг

Сочевиця червона: 85 грн/кг

Жасмин: 80 грн/кг

Маш: 100 грн/кг

Перловка: 25 грн/кг

Булгур: 70-75 грн/кг

Овес: 40 грн/кг

Нут: 60 грн/кг

Горох: 35 грн/кг

Кускус: 70-80 грн/кг

Квасоля: 50 грн/кг

Атмосфера на ринку "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Покупців із самого ранку на ринку "Привоз" не порахувати. Кожен у своїх справах — купують найбільш необхідне, запаси заздалегідь не роблять. Одеситка Ірина планує приготувати фарширований перець. Для цього їй потрібен особливий, як каже жінка, рис.

Одеситка Ірина. Фото: Новини.LIVE

"Я завжди купую рис у Жанни, він дуже смачний і спеціально підходить для голубців або для начинки перцю. Я купую тут також булгур та різні крупи для приготування страв. Мене влаштовує ціна, вона досить помірна. Правда, я не робила запаси наперед, бо всього вистачає нині", — розповідає одеситка Ірина.

Ціни на квасолю. Фото: Новини.LIVE

На прилавках з’явилася морська риба

Сьогодні на "Привозі" радує око, як покупців, так і продавців, рибний відділ. Тут нарешті після скасування заборони на вилов риби, з’явилося справжнє різноманіття живих біоресурсів. Не дивно, що й кількість охочих посмакувати стравами, приготовленими з риби, значно зросла.

У продавчині Олени прилавки ломляться від свіжої риби. Тут й товстолоб, й амур, лобань й ще багато інших видів. Жінка неабияк радіє, що після важкого періоду простою торгівля таки пішла.

Рибний відділ. Фото: Новини.LIVE

"Зараз похолодало, рибка почала краще ловитися. Нарешті потроху все почало налагоджуватися. Ціни помірні й люди почали до нас повертатися", — зазначає продавчиня Олена.

Ціна на рибу

Товстолоб: 90 грн/кг

Амур: 140 грн/кг

Короп: 120 грн/кг

Лобань (морський): 100 грн/кг

Окунь: 80 — 100 грн/кг

Філе коропа: 220 грн/кг

Стейк коропа: 220 грн/кг

Судак: 150-200 грн/кг

Лящ: 80 грн/кг

Сазан: 140 грн/кг

Кефаль (морська): 200 грн/кг

Карась: 80 грн/кг

Рибний відділ. Фото: Новини.LIVE

Корисна олія

Не оминули ми увагою й олійні кіоски. Тут настільки велике різноманіття, а головне, що кожен вид олії має певні корисні властивості. А якщо регулярно вживати її, то це позитивно впливатиме на стан організму та виводитиме шлаки.

Наталя — продавчиня олії. Фото: Новини.LIVE

"У нас є спеціальна паста із натуральних продуктів, є також різні види олії, які можуть використовуватися у косметології, в кулінарії. До прикладу, олія чорного кмину — унікальна, вона майже універсальна. Допомагає підтримувати імунітет. Гарбузова олія — налагоджує чоловіче здоров’я, в ній дуже багато білка. Макова олія допомагає при мігренях, головних болях, вона має заспокійливі властивості", — розповідає продавчиня Наталя.

Прилавки з олією. Фото: Новини.LIVE

Ціна олії за 100 мл

Лляна: 45 грн

Розторопші: 135 грн

Гарбузова: 140 грн

Чорного кмину: 250 грн

Чорного кунжуту: 87 грн

Кедрова: 580 грн

Волоського горіха: 98 грн

Оливкова: 35 грн

Мигдальна: 120 грн

Макова: 72 грн

Абрикосова: 52 грн

Виноградна: 49 грн

Касторова: 48 грн

Обліпихова: 49 грн

Шипшини: 49 грн

Кокосова: 82 грн

Кукурудзяна: 35 грн

Арахісова: 46 грн

Конопляна: 120 грн

Чіа: 110 грн

Олія рослинна. Фото: Новини.LIVE

Яйця домашні та перепелині

Яйця на одеському "Привозі" сьогодні переважно з Вінницької області. Раніше асортимент був набагато більше, їх везли з Дніпропетровської та Херсонської областей, втім після того, як ворожі війська обстріляли ці території, то частина потужностей перестала функціонувати. За останній місяць, розповідає продавчиня Катерина, у ціні зросли в основному яйця 1 категорії. Сьогодні їх можуть придбати від 45-60 грн.

Катерина — продавчиня яєць. Фото: Новини.LIVE

"Ціна на яйця різна, все залежить від категорії, а також ваги самого продукту. Великі яйця зазвичай беруть для приготування яєчні. Є тут також й домашні курячі яйця, ціна на них дещо зросла, бо похолодало, а кури почали менше нести їх. Маємо у продажу також й перепелині домашні яйця. Вони, до речі, особливі тим, що мають особливість не заражуватися сальмонелою", — розповідає продавчиня Катерина.

Ціни на яйця за десяток

Домашні: 80 грн

Велетні: 65 грн

Жовті: 70 грн

Ясен світ: 60 грн

Вінницькі: 50 грн

Відбірні: 66 грн

Кіт з одеського "Привозу". Фото: Новини.LIVE

І хоча осінь вже вступила у свої законні права, життя на ринку "Привоз" тут не зупиняється ні на мить. Як кажуть продавці: товар реалізується, кошти надходять — значить, життя триває. Зазначимо, що, окрім вищезазначених продуктів, на базарі можна придбати й овочі, фрукти, м’ясні та молочні вироби тощо.