Цены на бакалея и масло на одесском рынке "Привоз"

Одесский рынок "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Продуктовое разнообразие одесского "Привоза" не уменьшается, как и количество покупателей. А вот цены на сезонные овощи и фрукты продолжают снижаться. Продавцы говорят: спроса большого среди людей нет, потому что вдоволь наелись всего, а потому одесситы могут позволить себе поторговаться во время закупок.

Приятно обрадовал рыбный отдел. После снятия запрета на продажу живых биоресурсов прилавки наконец пополнились новыми видами. Желающих полакомиться вкусным рыбным блюдом не сосчитать. Сразу видно, что одесситам не хватало его в своем рационе.

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Сегодня журналисты Новини.LIVE подготовили актуальный срез цен на бакалею, подсолнечное масло, рыбу и яйца.

Цена на бакалею упала

У продавщицы Жанны идеальный прилавок: здесь каждый вид товара знает свое место и цену. Это позволяет покупателям сразу сориентироваться, за чем именно пришли и сколько готовы потратить деньги. Сейчас, рассказывает женщина, почти все крупы бакалеи пользуются спросом, а главное, что цена на них уже долгое время держится на одном уровне.

Продавец Жанна. Фото: Новини.LIVE

"Некоторые в такую пору очень любят сухофрукты, а потому берут финики. Есть изюм, кстати, привезенный из Узбекистана и Индии. Что касается круп, то вот рис, к примеру, почти весь привезен из Килии. Есть разные сорта, соответственно и цена на его разная. Но у нас еще есть рис индийский, он более диетический", — рассказывает продавщица Жанна.

Цены на бакалею. Фото: Новини.LIVE

Цены на бакалею

Финики: 90-160 грн/кг

Изюм: 100-175 грн/кг

Чернослив: 130-165 грн/кг

Арахис: 120-145 грн/кг

Рис: 60-95 грн/кг

Гречка: 50 грн/кг

Гречка зеленая: 65 грн/кг

Хлопья: 40 грн/кг

Арнаутка: 35 грн/кг

Пшено: 35 грн/кг

Чечевица зеленая: 80 грн/кг

Чечевица красная: 85 грн/кг

Жасмин: 80 грн/кг

Маш: 100 грн/кг

Перловка: 25 грн/кг

Булгур: 70-75 грн/кг

Овес: 40 грн/кг

Нут: 60 грн/кг

Горох: 35 грн/кг

Кус-кус: 70-80 грн/кг

Фасоль: 50 грн/кг

Атмосфера рынка "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Покупателей с самого утра на рынке "Привоз" не счесть. Каждый по своим делам — покупают самое необходимое, запасы заранее не делают. Одесситка Ирина планирует приготовить фаршированный перец. Для этого ей требуется особый, как говорит женщина, рис.

Одесситка Ирина. Фото: Новини.LIVE

"Я всегда покупаю рис у Жанны, он очень вкусный и специально подходит для голубцов или для начинки перца. Я покупаю здесь также булгур и разные крупы для приготовления блюд. Всего хватает сейчас, поэтому запасы наперед не делаю", — рассказывает одесситка Ирина.

Цены на фасоль. Фото: Новини.LIVE

На прилавках появилась морская рыба

Сегодня на "Привозе" радует глаз, как покупателей, так и продавцов рыбный отдел. Здесь, наконец, после отмены запрета на лов рыбы, появилось настоящее разнообразие живых биоресурсов. Неудивительно, что и количество желающих попробовать блюда, приготовленные из рыбы, значительно возросло.

У продавщицы Елены прилавки ломятся от свежей рыбы. Здесь и толстолоб, и амур, лобань и многие другие виды. Женщина очень рада, что после тяжелого периода простоя торговля пошла.

Рыбный отдел. Фото: Новини.LIVE

"Сейчас похолодало, рыбка стала лучше ловиться. Наконец-то понемногу все начало налаживаться. Цены умеренные и люди начали к нам возвращаться", — отмечает Елена.

Цена на рыбу

Толстолоб: 90 грн/кг

Амур: 140 грн/кг

Карп: 120 грн/кг

Лобань (морской): 100 грн/кг

Окунь: 80-100 грн/кг

Филе карпа: 220 грн/кг

Стейк карпа: 220 грн/кг

Судак: 150-200 грн/кг

Лещ: 80 грн/кг

Сазан: 140 грн/кг

Кефаль (морская): 200 грн/кг

Карась: 80 грн/кг

Рыбный отдел. Фото: Новини.LIVE

Полезное масло

Не обошли мы вниманием и масляные киоски. Здесь столь велико разнообразие, а главное, что каждый вид масла имеет определенные полезные свойства. А если регулярно употреблять его, то это будет положительно влиять на состояние организма и выводить шлаки.

Наталья — продавец масла. Фото: Новини.LIVE

"У нас есть специальная паста из натуральных продуктов, есть также разные виды масла, которые могут использоваться в косметологии, в кулинарии. К примеру, масло черного тмина — уникальное, оно почти универсальное. Помогает поддерживать иммунитет. Тыквенное масло — налаживает мужское здоровье, в нем очень много белка. Маковое масло помогает при мигренях, головных болях, оно обладает успокаивающими свойствами", — рассказывает продавец Наталья.

Прилавки с растительным маслом. Фото: Новини.LIVE

Цена масла за 100 мл

Льняное: 45 грн

Расторопши: 135 грн

Тыквенное: 140 грн

Черного тмина: 250 грн

Черного кунжута: 87 грн

Кедровое: 580 грн

Грецкого ореха: 98 грн

Оливковое: 35 грн

Миндальное: 120 грн

Маковое: 72 грн

Абрикосовое: 52 грн

Виноградное: 49 грн

Касторовое: 48 грн

Облепиховое: 49 грн

Шиповника: 49 грн

Кокосовое: 82 грн

Кукурузное: 35 грн

Арахисовое: 46 грн

Конопляное: 120 грн

Чиа: 110 грн

Масло растительное. Фото: Новини.LIVE

Яйца домашние и перепелиные

Яйца на одесском "Привозе" сегодня преимущественно из Винницкой области. Раньше ассортимент был гораздо больше, их везли из Днепропетровской и Херсонской областей, впрочем, после того, как вражеские войска обстреляли эти территории, часть мощностей перестала функционировать. За последний месяц, рассказывает продавщица Екатерина, в цене выросли в основном яйца 1 категории. Сегодня их могут приобрести от 45–60 грн.

Екатерина — продавщица яиц. Фото: Новини.LIVE

"Цена на яйца разная, все зависит от категории, а также веса самого продукта. Большие яйца обычно берут для приготовления яичницы. Есть здесь также и домашние куриные яйца, цена на них несколько выросла, потому что похолодало, а куры стали меньше нести их. В продаже также и перепелиные домашние яйца. Они, кстати, особенные тем, что имеют особенность не заражаться сальмонеллой", — рассказывает продавщица Екатерина.

Цены на яйца за десяток

Домашние: 80 грн

Гигантские: 65 грн

Желтые: 70 грн

Ясен свет: 60 грн

Винницкие: 50 грн

Отборные: 66 грн

Кот одесского "Привоза". Фото: Новини.LIVE

И хотя осень уже вступила в свои законные права, жизнь на рынке "Привоз" не останавливается ни на миг. Как говорят продавцы: товар реализуется, средства поступают — значит, жизнь продолжается. Кроме вышеупомянутых продуктов, на базаре можно приобрести и овощи, фрукты, мясные и молочные изделия и т.д.