Прогулянка одеським "Привозом"

Одеський "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Якщо ви не побували на "Привозі", значить, ви не були в Одесі. Адже це не лише найбільший продовольчий ринок, що розташований в історичному центрі міста, а й місце, де можна насолодитися місцевим колоритом. Втім не кожен знає, що свою історію формування базар розпочав зі Старобазарного скверу, простягаючись на кілька кварталів аж до сучасного "Привозу".

Журналіст Юлія Сущенко із початку повномасштабного вторгнення проводить для внутрішньопереміщених осіб екскурсії історичними місцями одеського "Привозу". На одній із них побували й журналісти Новини.LIVE.

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Старий базар

Одеський "Привоз" починає свою історію ще в XIX столітті зі Старобазарного скверу. Тут був центральна торговельний майданчик, де одесити могли купити все, що привозили кораблями із різних країн світу. В бік моря до вулиці Гаванної простягався Олександрівський проспект. Саме він зв’язував одеський порт зі Старобазарним та Грецьким ринком.

Юлія Сущенко. Фото: Новини.LIVE

"До середини ХХ століття на Старобазарній площі була велика вежа із прапором, яка й символізувала це місце як ринок. Втім згодом вона зруйнувалася, і сьогодні про те, що тут колись був базар, нагадують лише кілька будівель і топоніми", — розповідає екскурсовод Юлія Сущенко.

Торговельні павільйони Старого ринку. Фото: Новини.LIVE

Як утворився одеський "Привоз"

Історія "Привозу" починається з 1827 року, коли для розширення торгових площ Старого ринку йому додали майданчик без будівель. Спочатку на привізній площі торгували в основному привізним товаром з возів. Звідси й назва ринку — "Привоз".

Старі м'ясні павільйони. Фото: Новини.LIVE

"Сьогодні ще збереглося кілька будівель Старого базару, які вели до "Привозу", зокрема ті, що розташовані у кварталі вулиць Малої Арнаутської/ Олександрівського проспекту/ Старорізничної/ Різницького провулку. Колись це був цілий квартал, де готували м’ясо дрібних тварин і птахів на продаж", — розказала Юлія Сущенко.

Одеський кантер

Тут же, неподалік від Старого базару, знаходиться вул. Мала Арнаутська. В народі вона відома як вулиця, на якій вам можуть виготовити будь-що із відомих світових брендів. У двориках підробляли монетки, сірник, парфуми та ліки. З пляшок робили чарки, а з незрозумілих трав — проносні пігулки, представляючи їх закордонними. Тут також винайшли й ваговий вимірювальний прилад, який у народі називають кантер, бо його винахідник — Яків Кантер, відомий як винахідник пружних ваг.

Одеський кантер. Фото: Новини.LIVE

"На одеський "Привоз" жінки брали із собою ці знамениті ваги, вимірюючи товар, що купується, і таким чином перевіряли, чи не обвішують їх торговці. Якщо могли впевнитись в обмані, та ще й докази на очах були — крику було на весь "Привоз", — розказує Юлія Сущенко.

Рибні ряди

Здається, що саме рибні ряди одеського "Привозу" змінили за свою історію чи не найбільше місць дислокації. На початку XIX століття вони розташовувалися на вул. Старорізничній. Сьогодні вона нагадує суцільну стоянку, де обабіч автомобілі. Згодом рибою торгували на сучасній вулиці Пантелеймонівській, яка колись називалася Новорибна.

"До початку 1990-х років рибні ряди разом із житловими будинками розташовувалися на вулиці Привізний. Важко собі навіть уявити, як люди тут жили, адже був специфічний запах від риби. Але нині про це навіть нічого не нагадує, бо тут наразі нові корпуси "Привозу", — зазначає Юлія Сущенко.

Нині рибу на ринку продають у спеціальних павільйонах, де чисто, охайно та завжди є вибір живих біоресурсів.

В'ялена риба. Фото: Новини.LIVE

Фруктовий пасаж

У 1902 році "Привоз" майже весь згорів, і що цікаво, з ініціативи самих одеситів. Річ у тім, що влітку того року в Одесі спалахнула епідемія чуми, і однією зі складових протичумної боротьби якраз було спалення ринку. Саме тоді й зник той первісний "Привоз", що існував в XIX столітті.

Згодом на Привозі почали з'являтися численні кам'яні споруди. Найвідомішим з них вважається Фруктовий пасаж, який побудували у 1913 році. Він складався з чотирьох корпусів, з'єднаних арками. Торгували всередині нього в основному фруктами. На території ж решти ринку жителі Одеси та приїжджі закуповувалися свіжою зеленню, рибою, м'ясом і бакалією.

Юлія Сущенко про одеський "Привоз". Фото: Новини.LIVE

"Фруктовий пасаж — це перлина "Привозу". Тут одразу облаштували водопровід, каналізацію, світло. Тут було безпечно й комфортно купувати продукти. На першому поверсі знаходилися лавки, а на другому — облаштовані номери для тих, хто тут працював. А в радянські часи ці павільйони віддали колгоспникам, і вони тут реалізовували свій товар", — проінформувала Юлія Сущенко.

Сучасний "Привоз"

Більш ніж за два століття "Привоз" зазнав кілька реконструкцій. Наприкінці 1990-х років був прийнятий генеральний план, що передбачав будівництво нових корпусів уздовж вулиць Пантелеймонівської та Преображенської. У 2007 році з’явилися новий м'ясний і рибний корпуси, два торгово-офісні центри та комплекс магазинів уздовж вулиці Пантелеймонівської. Комплекс магазинів уздовж Пантелеймонівської дістав назву торговий центр "Новий Привоз". До складу комплексу також увійшов готель "Чорне Море". У 2021 році реконструкція "Привозу" продовжилася. Нині тут з’явилися нові корпуси, павільйони, а також повністю відреставровано Новощіпний ряд.

Одеський ринок "Привоз". Фото: Новини.LIVE

"Привоз" — це наче живий організм, він працював й працює у різні часи: війни, революції, епідемії…Складається враження, що для нього нема ніяких перешкод і труднощів. Він має свій особливий колорит. А одним із популярних маркетингових кроків на одеському "Привозі" є можливість безплатно скуштувати товар. До речі, ним користуються й сьогодні, тому тут так багато людей", — резюмувала Юлія Сущенко.

Привоз — невіддільна складова того самого одеського колориту. Дотепер тут можна купити буквально все на світі. Раніше авантюрних покупців приваблювали речі, які не можна було знайти більше ніде. Адже, як відомо, вся контрабанда робиться в Одесі на Малій Арнаутській вулиці. А потім вже з’являється на "Привозі". Сучасний "Привоз" — це нескінченні жарти й анекдоти, експресивні торги та своя неперевершена одеська мова.