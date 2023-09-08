Прогулка по одесскому "Привозу"

Одесский "Привоз". Фото: Новини.LIVE

Если вы не побывали на "Привозе", значит, вы не были в Одессе. Ведь это не только самый большой продовольственный рынок, находящийся в историческом центре города, но и место, где можно насладиться местным колоритом. Впрочем, не каждый знает, что свою историю формирования базар начал со Старобазарного сквера, простираясь на несколько кварталов вплоть до современного "Привоза".

Журналист Юлия Сущенко с начала полномасштабного вторжения проводит для внутриперемещенных лиц экскурсии по историческим местам одесского "Привоза". На одной из них побывали и журналисты Новини.LIVE.

Читайте также:

Старый базар

Одесский "Привоз" начинает свою историю еще в XIX веке со Старобазарного сквера. Здесь была центральная торговая площадка, где одесситы могли купить все, что привозили кораблями из разных стран мира. В сторону моря до улицы Гаванной простирался Александровский проспект. Именно он связывал одесский порт со Старобазарным и Греческим рынком.

Юлия Сущенко. Фото: Новини.LIVE

"До середины ХХ века на Староазарной площади была большая башня с флагом, которая и символизировала это место как рынок. Впрочем, она разрушилась, и сегодня о том, что здесь когда-то был базар, напоминают лишь несколько зданий и топонимы", — рассказывает экскурсовод Юлия Сущенко.

Торговые павильоны Старого рынка. Фото: Новини.LIVE

Как образовался одесский "Привоз"

История "Привоза" начинается с 1827 года, когда для расширения торговых площадей Старого рынка ему добавили площадку без построек. Сначала на привозной площади торговали в основном привозным товаром с повозок. Отсюда и название рынка — "Привоз".

Старые мясные павильоны. Фото: Новини.LIVE

"Сегодня еще сохранилось несколько зданий Старого базара, которые вели к "Привозу", в том числе те, которые расположены в квартале улиц Малой Арнаутской/ Александровского проспекта/ Старорезничной/ Резничного переулка. Когда-то это был целый квартал, где готовили мясо мелких животных и птиц на продажу", — рассказала Юлия Сущенко.

Одесский кантер

Здесь же, неподалеку от Старого базара, находится ул. Малая Арнаутская. В народе она известна как улица, на которой вам могут изготовить что-либо из известных мировых брендов. Во двориках подделывали монетки, спички, духи и лекарства. Из бутылок делали рюмки, а из непонятных трав — слабительные пилюли, представляя их заграничными. Здесь также изобрели и весовой измерительный прибор, который в народе называют кантер, потому что его изобретатель Яков Кантер известный как изобретатель упругих весов.

Одесский кантер. Фото: Новини.LIVE

"На одесский "Привоз" женщины брали с собой эти знаменитые весы, измеряя приобретаемый товар, и таким образом проверяли, не обвешивают ли их торговцы. Если могли убедиться в обмане, да еще и доказательства на лицо — крика было во весь "Привоз", — рассказывает Юлия Сущенко.

Рыбные ряды

Кажется, что именно рыбные ряды одесского "Привоза" изменили за свою историю больше всего мест дислокации. В начале XIX века они размещались на ул. Старорезничной. Сегодня она напоминает сплошную стоянку, где с обеих сторон автомобили. Впоследствии рыбой торговали на современной Пантелеймоновской улице, которая когда-то называлась Новорыбная.

"До начала 1990-х годов рыбные ряды вместе с жилыми домами располагались на улице Привозной. Трудно себе даже представить, как люди здесь жили, ведь был специфический запах от рыбы. Но сейчас об этом даже ничего не напоминает, потому что здесь сейчас новые корпуса "Привоза", — отмечает Юлия Сущенко.

Сейчас рыбу на рынке продают в специальных павильонах, где чисто, аккуратно и всегда есть выбор живых биоресурсов.

Вяленая рыба. Фото: Новини.LIVE

Фруктовый пассаж

В 1902 году "Привоз" почти весь сгорел и, что интересно, по инициативе самих одесситов. Дело в том, что летом того года в Одессе разразилась эпидемия чумы, и одной из составляющих противочумной борьбы как раз было сожжение рынка. Именно тогда и исчез тот первобытный "Привоз", существовавший в XIX веке.

Впоследствии на "Привозе" стали появляться многочисленные каменные постройки. Самым известным из них считается Фруктовый пассаж, построенный в 1913 году. Он состоял из четырех корпусов, соединенных арками. Торговали внутри него в основном фруктами. На территории остального рынка жители Одессы и приезжие закупались свежей зеленью, рыбой, мясом и бакалеей.

Юлия Сущенко об одесском "Привозе". Фото: Новини.LIVE

"Здесь сразу обустроили водопровод, канализацию, свет. Тут было безопасно и комфортно покупать продукты. На первом этаже находились скамейки, а на втором — обустроены номера для тех, кто здесь работал. А в советские времена эти павильоны отдали колхозникам, и они здесь реализовывали свой товар", — проинформировала Юлия Сущенко.

Современный "Привоз"

Более чем за два столетия "Привоз" претерпел несколько реконструкций. В конце 1990-х годов был принят генеральный план, предусматривавший строительство новых корпусов вдоль улиц Пантелеймоновской и Преображенской. В 2007 году появились новый мясной и рыбный корпуса, два торгово-офисных центра и комплекс магазинов вдоль улицы Пантелеймоновской. Комплекс магазинов вдоль Пантелеймоновской получил название торгового центра "Новый Привоз". В состав комплекса также вошла гостиница "Черное море". В 2021 году реконструкция "Привоза" продолжилась. Сейчас здесь появились новые корпуса, павильоны, а также полностью отреставрирован Новощипной ряд.

Одесский рынок "Привоз". Фото: Новини.LIVE

"Привоз" — это как живой организм, он работал и работает в разные времена: войны, революции, эпидемии… Создается впечатление, что для него нет никаких препятствий и трудностей. У него свой особый колорит. А одним из популярных маркетинговых шагов на одесском "Привозе" является возможность бесплатно попробовать товар. Кстати, им пользуются и сегодня, поэтому здесь так много людей", — резюмировала Юлия Сущенко.

"Привоз" — неотделимая составляющая того же одесского колорита. До сих пор здесь можно купить буквально все на свете. Раньше авантюрных покупателей привлекали вещи, которые нельзя было найти больше нигде. Ведь, как известно, вся контрабанда производится в Одессе на Малой Арнаутской улице. А потом уже появляется на "Привозе". Современный "Привоз" — это бесконечные шутки и анекдоты, экспрессивные торги и свой непревзойденный одесский язык.