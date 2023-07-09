Подробиці скандального затримання на КПП

Пропускний пункт на Одещині. Фото: Мінреінтеграції

З'явилися подробиці резонансного затримання чоловіка призовного віку на КПП Удобне, що на Одещині. За свіжими даними, молодик відмовився надавати документи для встановлення особи та чинив опір прикордонникам.

Про це повідомив журналіст та громадський активіст Костянтин Андріюк.

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В офіційному рапорті ДПСУ повідомляється, що на відео зображені не представники ТЦК, а прикордонники. Спочатку чоловік відмовився надавати документи на перевірку, чинив опір, здійснив спробу наїзду на одного з прикордонників і перекрив рух.

Андріюк зазначає, що через 4 години чоловік вчинив чергову спробу перетину кордону. Після чого його затримали та виписали повістку.

Нагадаємо, на Одещині під час роботи ТЦК військкоми помітили, що дівчина зі свого авто знімає на відео, як вони видають повістку хлопцю. Співробітники територіального центру комплектування вирішили за такі дії забрати у дівчини телефон.

Додамо, прокуратура Південного регіону розпочала розслідування щодо колишнього одеського військкома Борисова. Згідно зі зібраними даними, члени родини посадовця придбали значне майно за кордоном, зокрема автомобілі преміумкласу та нерухомість в Іспанії, попри те, що офіційний дохід родини не покриває цих витрат.