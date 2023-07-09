Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Сопротивлялся пограничникам: подробности скандального задержания на КПП в Одесской области arrow

Сопротивлялся пограничникам: подробности скандального задержания на КПП в Одесской области

9 июля 2023 14:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Подробности скандального задержания на КПП
Пропускной пункт в Одесской области. Фото: Минреинтеграции
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Появились подробности резонансного задержания мужчины призывного возраста на КПП Удобное на Одесчине. По свежим данным, молодой человек отказался предоставлять документы для установления личности и сопротивлялся пограничникам.

Об этом сообщил журналист и общественный активист Константин Андриюк.

Читайте также:

В официальном рапорте ГНСУ сообщается, что на видео изображены не представители ТЦК, а пограничники. Сначала мужчина отказался предоставлять документы на проверку, сопротивлялся, предпринял попытку наезда на одного из пограничников и перекрыл движение.

Андреюк отмечает, что через 4 часа мужчина предпринял очередную попытку пересечения границы. После чего его задержали и выписали повестку.

Напомним, в Одесской области во время работы ТЦК военными заметили, что девушка со своего авто снимает на видео, как они выдают повестку парню. Сотрудники территориального центра комплектования решили за такие действия забрать у девушки телефон.

Добавим, прокуратура Южного региона начала расследование в отношении бывшего одесского военкома Борисова. Согласно собранным данным, члены семьи чиновника приобрели значительное имущество за рубежом, в том числе автомобили премиум-класса и недвижимость в Испании, несмотря на то, что официальный доход семьи не покрывает эти расходы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз