Подробности скандального задержания на КПП

Пропускной пункт в Одесской области. Фото: Минреинтеграции

Появились подробности резонансного задержания мужчины призывного возраста на КПП Удобное на Одесчине. По свежим данным, молодой человек отказался предоставлять документы для установления личности и сопротивлялся пограничникам.

Об этом сообщил журналист и общественный активист Константин Андриюк.

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В официальном рапорте ГНСУ сообщается, что на видео изображены не представители ТЦК, а пограничники. Сначала мужчина отказался предоставлять документы на проверку, сопротивлялся, предпринял попытку наезда на одного из пограничников и перекрыл движение.

Андреюк отмечает, что через 4 часа мужчина предпринял очередную попытку пересечения границы. После чего его задержали и выписали повестку.

Напомним, в Одесской области во время работы ТЦК военными заметили, что девушка со своего авто снимает на видео, как они выдают повестку парню. Сотрудники территориального центра комплектования решили за такие действия забрать у девушки телефон.

Добавим, прокуратура Южного региона начала расследование в отношении бывшего одесского военкома Борисова. Согласно собранным данным, члены семьи чиновника приобрели значительное имущество за рубежом, в том числе автомобили премиум-класса и недвижимость в Испании, несмотря на то, что официальный доход семьи не покрывает эти расходы.