Чіткі терміни служби — в Одесі люди вийшли на мирну ходу

Мирна хода в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 24 березня, в Одесі відбулася мирна акція протесту щодо демобілізації військових. Родичі та небайдужі містяни вимагають ротації та повернення українських бійців додому.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

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Мирна хода в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Мітинг в Одесі

Протестувальники зібрались біля Одеського національного академічного театру опери та балету з власноруч виготовленими плакатами. Мітингуючі влаштували мирну ходу по Приморському бульвару, закінчуючи Думською площею. Так вони висловлювали незадоволеність політикою уряду щодо строків перебування військових на фронті.

Сестра військовослужбовця Олена розповідає, що її брат добровільно пішов захищати країну з перших днів повномасштабного вторгнення.

"На жаль, хлопці третій рік у зоні бойових дій. Хлопці втомлені і виснажені, вони мають право на реабілітацію, і ми виборюємо це право для них", — каже Олена.



Олена, учасниця мирного мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Віола, родичка військовослужбовців, які вже третій рік перебувають у зоні бойових дій, розповідає, що з 30 днів відпустки її рідні знаходяться вдома лише частину того часу. Замість відпочинку, воїни працюють для захисту своєї країни.

"Хлопці дуже виснажені, тому що вони постійно працюють. Для них перепочинок — рити окопи та будувати фортифікаційні споруди, а потім — знову на позиції", — розповідає Віола.



Віола, учасниця мирного мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції вимагають змінити усіх військових, які воюють більше 18 місяців. Окрім цього, містяни виступають за оголошення чітких термінів мобілізації та встановлення граничних термінів служби.

Звернення одеситів

На плакатах мітингуючих написані лозунги: "Не буде вільною країна, якщо герої в ній раби", "Виснажені військові — програна війна", "Захисникам давно потрібна зміна!" тощо. Рідні військовослужбовців відстоюють право захисників на демобілізацію, адже це необхідність.

Організаторка мітингу Анастасія зазначає, що учасники підписали звернення до представників влади, у якому вказали розрахунковий коефіцієнт для термінів служби. Саме його одесити пропонують як правку до законопроєкту про мобілізацію.

"Ми сьогодні також підписуємо таке звернення, аби показати, що справедливість для наших захисників — реальна. Терміни служби — це необхідність, вони можливі та вони потрібні", — каже організаторка мітингу.



Анастасія, організаторка мітингу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Мітинги в Одесі

Нагадаємо, що 16 березня мешканці Одеси вийшли на мітинг біля мерії. Під час акції люди нагадали місцевій владі про недоречні витрати на будівлю фасадів і доріг під час війни.

Також ми писали, що в Одесі 10 березня відбулася акція на підтримку українських військовополонених. Небайдужі містяни та родичі полонених вийшли на вулиці міста на мирний мітинг під назвою FreeAzov.