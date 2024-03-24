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Четкие сроки службы — в Одессе люди вышли на мирное шествие

24 марта 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Четкие сроки службы — в Одессе люди вышли на мирное шествие
Мирное шествие в Одессе. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 24 марта, в Одессе прошла мирная акция протеста по демобилизации военных. Родственники и неравнодушные горожане требуют ротации и возвращения украинских бойцов домой.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

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Мирное шествие в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Митинг в Одессе

Протестующие собрались возле Одесского национального академического театра оперы и балета с собственноручно изготовленными плакатами. Митингующие устроили мирное шествие по Приморскому бульвару, заканчивая Думской площадью. Так они выражали недовольство политикой правительства по поводу сроков пребывания военных на фронте.

Сестра военнослужащего Елена рассказывает, что ее брат добровольно отправился защищать страну с первых дней полномасштабного вторжения.

"К сожалению, ребята третий год в зоне боевых действий. Ребята устали и истощены, они имеют право на реабилитацию, и мы боремся за это право для них" , — говорит Елена.

Четкие сроки службы — в Одессе люди вышли на мирное шествие - фото 2
Елена, участник мирного митинга в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Виола, родственница военнослужащих, уже третий год находящихся в зоне боевых действий, рассказывает, что с 30 дней отпуска ее родные находятся дома лишь часть того времени. Вместо отдыха воины работают для защиты своей страны.

"Ребята очень истощены, потому что они постоянно работают. Для них передышка — рыть окопы и строить фортификационные сооружения, а затем — снова на позиции" , — рассказывает Виола.

Четкие сроки службы — в Одессе люди вышли на мирное шествие - фото 3
Виола, участник мирного митинга в Одессе. Фото:Новини.LIVE

Участники акции требуют сменить всех военных, воюющих более 18 месяцев. Кроме того, горожане выступают за объявление четких сроков мобилизации и установления предельных сроков службы.

Обращение одесситов

На митингующих плакатах написаны лозунги: "Не будет свободной страна, если герои в ней рабы", "Истощенные военные — проигранная война", "Защитникам давно нужна смена!" тому подобное. Родные военнослужащих отстаивают право защитников на демобилизацию, ведь это необходимость.

Организаторка митинга Анастасия отмечает, что участники подписали обращение к представителям власти, в котором указали расчетный коэффициент для сроков службы. Именно его одесситы предлагают в качестве правки к законопроекту о мобилизации.

"Мы сегодня также подписываем такое обращение, чтобы показать, что справедливость для наших защитников реальна. Сроки службы — это необходимость, они возможны и они нужны" , — говорит организаторка митинга.

Четкие сроки службы — в Одессе люди вышли на мирное шествие - фото 4
Анастасия, организатор митинга в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Митинги в Одессе

Напомним, что 16 марта жители Одессы вышли на митинг возле мэрии. Во время акции люди напомнили местным властям о неуместных расходах на здание фасадов и дорог во время войны.

Также мы писали, что в Одессе 10 марта прошла акция в поддержку украинских военнопленных. Небезразличные горожане и родственники пленных вышли на улицы города на мирный митинг под названием FreeAzov.

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