Із собакою дійшов із Херсона до Одеси

Врятований собака на одеському вокзалі. Фото: Яна Тітаренко

Житель затопленої Херсонщини йшов пішки до Одеси зі своїм чотирилапим улюбленцем. Евакуаційний автобус відмовився брати його у салон із великим собакою через те, що він не мав намордника.

Про це повідомила одеська зоозахисниця Яна Тітаренко.

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Громадська активістка зазначає, що у чоловіка зі всіх речей було лише 300 гривень. На ці гроші він купив лише воду та корм для собаки.

"Його дружину та п'ятирічну доньку вбило ракетою, яка прилетіла в будинок, але з будинку він не їхав навіть через руйнацію, він поїхав лише тоді, коли піднялася вода, і громадяни Російської Федерації остаточно зруйнували місце, де він колись був щасливий", — написала волонтерка з Одеси Яна Тітаренко.

Волонтери кілька днів тому зустріли чоловіка на залізничному вокзалі. Вони привезли собаці корм, а потім забезпечили господаря і вихованця в Одесі житлом.

Нагадаємо, з Одеського центра адопції собак вже забрали майже 150 врятованих тварин з Херсонщини, які потребували допомоги та постраждали через підрив дамби на Каховській ГЕС. Попри це, притулок все ще має на своєму утриманні котів і собак, які активно шукають нових власників.

Ті, хто бажає допомогти волонтерам або взяти тварину з притулку, можуть зв'язатися з Яною Тітаренко через її особисту сторінку у Facebook або відвідати сторінки громадських організацій Animal SOS Odesa та "Закон природи" у Facebook. (сторінки у Instagram: Animal SOS Odesa та "Закон природи").