Тварини з Херсонщини шукають довий дім в Одесі: як допомогти

Яна Тітаренко, голова ГО "Закон природи". Фото: Медіацентр Україна – Одеса

З Одеського центра адопції собак вже забрали майже 150 врятованих тварин з Херсонщини, які потребували допомоги та постраждали через підрив дамби на Каховській ГЕС. Попри це, притулок все ще має у своєму утриманні котів і собак, які активно шукають нових власників.

Про це розповіла під час брифінгу в Медіацентрі Україна — Одеса голова ГО "Закон природи" Яна Тітаренко.

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Після проведених трьох рейдів на затоплені території Херсонщини, було евакуйовано 208 тварин. Наразі, у Центрі адопції проживає 6 дорослих собак, одне цуценя та двадцять кошенят. Додатково, ще 6 дорослих собак проходять лікування в клініках. За останній час, понад 150 тварин уже знайшли нові домівки завдяки людям, які вирішили прийняти їх у свої родини.

Голова ГО "Закон природи" закликала надалі допомагати волонтерам і забирати тварин з притулку, проте підкреслила, що це має бути обдуманим та взаємним рішенням всієї родини. Волонтери будуть протягом певного періоду, контролювали чи отримує тварина достатню увагу та догляд.

"Це не іграшка, її не можна взяти додому, зробити декілька фото для соцмереж і похизуватися, що врятували тварину з Херсону. А потім знову повернути волонтерам, коли стало зрозуміло, що тварина потребує уваги та турботи. Це неприємно для нас і це стрес для тварин", — зазначила волонтерка.

Ті, хто бажає допомогти волонтерам або взяти тварину з притулку, можуть зв'язатися з Яною Тітаренко через її особисту сторінку у Facebook, або відвідати сторінки громадських організацій Animal SOS Odesa та "Закон природи" у Facebook. (сторінки у Instagram: Animal SOS Odesa та "Закон природи").

Зазначимо, підрив окупантами дамби Каховської ГЕС спричинив серйозні екологічні наслідки не тільки для Херсонщини. На узбережжя Одеси прибило труп самця крапчатого оленя.

Крім того, у мережі з'явилося відео, де пес проплив на дошці понад 100 кілометрів. Течією його з Херсону принесло аж до Одеси. Чотирилапий ледь вижив, проте небайдуже врятували тварину.