Животные из Херсона ищут дом в Одессе: как помочь

Яна Титаренко, глава ОО "Закон природы". Фото: Медиацентр Украина – Одесса

Из Одесского центра адопции собак уже забрали почти 150 спасенных животных из Херсона, которые нуждались в помощи и пострадали из-за подрыва дамбы на Каховской ГЭС. Несмотря на это, убежище все еще содержит кошки и собаки, которые активно ищут новых владельцев.

Об этом рассказала на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса глава ОО "Закон природы" Яна Титаренко.

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После проведенных трех рейдов на затопленные территории Херсонщины было эвакуировано 208 животных. Сейчас в Центре адопции проживает 6 взрослых собак, один щенок и двадцать котят. Дополнительно еще 6 взрослых собак проходят лечение в клиниках. За последнее время более 150 животных уже нашли новые дома благодаря людям, которые решили принять их в свои семьи.

Глава ОО "Закон природы" призвала в дальнейшем помогать волонтерам и забирать животных из приюта, однако подчеркнула, что это должно быть обдуманным и взаимным решением всей семьи. Волонтеры будут в течение определенного периода, контролировали или получает животное достаточное внимание и уход.

"Это не игрушка, ее нельзя взять домой, сделать несколько фото для соцсетей и похвастаться, что спасли животное из Херсона. А потом снова вернуть волонтерам, когда стало понятно, что животное нуждается во внимании и заботе. Это неприятно для нас и это стресс для животных", — отметила волонтер.

Желающие помочь волонтерам или взять животное из приюта могут связаться с Яной Титаренко через ее личную страницу в Facebook или посетить страницы общественных организаций Animal SOS Odesa и "Закон природы" в Facebook. (страницы в Instagram: Animal SOS Odesa и "Закон природы").

Отметим, подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС повлек за собой серьезные экологические последствия не только для Херсонской области. На побережье Одессы прибило труп самца крапчатого оленя.

Кроме того, в сети появилось видео, где пес проплыл на доске более 100 километров. Течением его из Херсона принесло в Одессу. Четвероногий едва выжил, однако небезразлично спасли животное.