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Мужчина три дня шел пешком из Херсона в Одессу с собакой

2 июля 2023 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
С собакой дошел из Херсона в Одессу
Спасенная собака на одесском вокзале. Фото: Яна Титаренко
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Житель затопленной Херсонщины шел пешком в Одессу со своим четырехлапым любимцем. Эвакуационный автобус отказался брать его в салон с большой собакой из-за того, что у нее не было намордника.

Об этом сообщила одесская зоозащитница Яна Титаренко.

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Общественная активистка отмечает, что у мужчины из всех вещей было всего 300 гривен. За эти деньги он купил только воду и корм для собаки.

"Его жену и пятилетнюю дочь убило ракетой, прилетевшей в дом, но из дома он не ехал даже из-за разрушения, он уехал только тогда, когда поднялась вода, и граждане Российской Федерации окончательно разрушили место, где он когда-то был счастлив", — написала волонтер из Одессы Яна Титаренко.

Волонтеры несколько дней назад встретили мужчину на железнодорожном вокзале. Они привезли собаке корм, а затем обеспечили хозяина и питомца в Одессе жильем.

Напомним, из Одесского центра адаптации собак уже забрали почти 150 спасенных животных из Херсона, которые нуждались в помощи и пострадали из-за подрыва дамбы на Каховской ГЭС. Несмотря на это, приют все еще имеет на своем содержании кошек и собак, активно ищущих новых владельцев.

Желающие помочь волонтерам или взять животное из приюта могут связаться с Яной Титаренко через ее личную страницу в Facebook или посетить страницы общественных организаций Animal SOS Odesa и "Закон природы" в Facebook. (страницы в Instagram: Animal SOS Odesa и "Закон природы").

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