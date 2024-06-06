Електротранспорт Одеси відчуває нестачу водіїв.

Директор КП ОМЕТ Микола Литовчук. Фото: Новини.LIVE

Через дефіцит енергії транспортне КП Одесміськелектротранс змушене працювати в обмеженому режимі. Проте у разі, коли світла немає, транспорт не виїжджає на маршрути взагалі. Причиною є не тільки важка ситуація в енергосистемі, а й нестача кваліфікованих кадрів.

Про це повідомив директор КП ОМЕТ Микола Литовчук.



Читайте також:

Нестача кадрів

КП Одесміськелектротранс гостро відчуває нестачу водіїв, зокрема через збройну агресію РФ проти України. Директор зазначає, що понад 100 чоловіків вступили до лав ЗСУ та захищають Незалежність України на фронті.

"У нас не вистачає водіїв через війну. З нашого підприємства вже понад 115 чоловіків боронять захищають нашу Україну", — додав Микола Литовчук.

За кермом не лише чоловіки

Наразі водіями тролейбусів та трамваїв у компанії працює близько 430 людей, і серед них — не тільки чоловіки. Жінки також охоче освоюють цю професію та стають водіями.

"У нас зараз навчаються 13 жінок на водія трамвая і 9 жінок на водія тролейбуса. Після завершення навчання випускники проходять стажування, яке триває близько 205 годин", — розповів Микола Литовчук.

Отже, стан електротранспорту в Одесі відзначається певними викликами та обмеженнями, але трамваї та тролейбуси продовжують здійснювати перевезення пасажирів. Загалом міським транспортом на день користується понад 30 тисяч людей.

Ми також писали, що випуск одеських трамваїв і тролейбусів зменшений більше ніж вполовину від планового. Таке рішення прийнято, аби звільнити додаткову електроенергію для побутових споживачів міста.

Окрім цього, сьогодні в Одесі діють графіки стабілізаційних і планових відключень світла. Енергетики проводять ремонти на мережах, через це тисячі містян будуть відключені від електропостачання. Повний список адрес можна переглянути за посиланням.