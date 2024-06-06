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Мужчины защищают Украину — Одесса нуждается в водителях электротранспорта

6 июня 2024 16:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Электротранспорт Одессы испытывает нехватку водителей.
Директор КП ОМЕТ Николай Литовчук. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В связи с дефицитом энергии транспортное КП Одесгорэлектротранс вынуждено работать на ограниченном режиме. Однако в случае, когда света нет, транспорт не выезжает на маршруты вообще. Причина — не только тяжелая ситуация в энергосистеме, но и недостаток квалифицированных кадров.

Об этом сообщил директор КП ОМЕТ Николай Литовчук.

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Нехватка кадров

КП Одесгорэлектротранс остро испытывает нехватку водителей, в частности из-за вооруженной агрессии РФ против Украины. Директор отмечает, что более 100 человек вступили в ряды ВСУ и защищают Независимость Украины на фронте.

"У нас не хватает водителей из-за войны. С нашего предприятия уже более 115 мужчин защищают нашу Украину", — добавил Николай Литовчук.

За рулем не только мужчины

В настоящее время водителями троллейбусов и трамваев в компании работает около 430 человек, и среди них не только мужчины. Женщины также охотно осваивают эту профессию, становятся водителями.

"У нас сейчас учатся 13 женщин на водителя трамвая и 9 женщин на водителя троллейбуса. После завершения обучения выпускники проходят стажировку, которая длится около 205 часов", — рассказал Николай Литовчук.

Следовательно, состояние электротранспорта в Одессе отмечается определенными вызовами и ограничениями, но трамваи и троллейбусы продолжают перевозку пассажиров. В общей сложности городским транспортом в день пользуется более 30 тысяч человек.

Мы также писали, что выпуск одесских трамваев и троллейбусов уменьшен более чем вполовину от планового. Такое решение принято, чтобы уволить дополнительную электроэнергию для бытовых потребителей города.

Кроме того, сегодня в Одессе действуют графики стабилизационных и плановых отключений света. Энергетики проводят ремонты на сетях, поэтому тысячи горожан будут отключены от электроснабжения. Полный список адресов можно просмотреть по ссылке.

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