Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Чорне море на межі екологічної катастрофи — експерти arrow

Чорне море на межі екологічної катастрофи — експерти

2 листопада 2024 18:05
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Чорне море під загрозою: екологічна бомба в глибинах
Люди біля Чорного моря. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Чорне море накопичує шкідливі речовини, що можуть загрожувати майбутнім поколінням. Поки екологи б’ють на сполох, глибини моря стають своєрідною "сповільненою бомбою".

Про проблеми та наслідки війни для Чорного моря журналісти Новини.LIVE поговорили з екологом Владиславом Балінським. 

Читайте також:

 

Накопичення шкідливих сполук

Чорне море — унікальна екосистема, однак науковці все частіше попереджають про загрози, що зростають через накопичення шкідливих хімічних сполук у його глибинах. За словами еколога Владислава Балінського, природний процес розщеплення небезпечних речовин може тривати десятиліттями, а їх наслідки — бути руйнівними для життя в морі.

"Є багато органічних та неорганічних сполук, які розщеплюються з часом. І цей процес може тривати дуже довго, навіть десятки років. Зокрема, це можуть бути хлорорганічні сполуки. І наслідки після їхнього розпаду дуже невтішні", — пояснює Балінський.

На глибині немає життя

Особливої уваги, за його словами, потребує саме глибинне середовище Чорного моря, де осідають ці сполуки. Проте через війну провести детальні дослідження поки що неможливо.

"Глибинне середовище сірководне, там немає кисню та життя взагалі. Тому Чорне море дуже вразливе. І загрози таких катастроф у ньому можуть сильно вплинути на біорізноманіття організмів, такі як риби, раки та одноклітинні організми", — зазначає експерт.

Тим часом у верхніх шарах вода поки залишається стабільною. Однак питання про майбутнє Чорного моря потребує серйозної уваги та моніторингу, адже небезпечні наслідки можуть відчути ще не одне покоління.

Нагадаємо, Росія продовжує тримати в Чорному та Середземному морях кораблі, озброєні крилатими ракетами "Калібр". Загальний залп цих ракет може досягати 12 одиниць. Також за підрахунками екологів, збитки, які Росія воєнними діями нанесла Чорному морю, можна оцінити у приблизно 345 млн євро.

Одеська ОДА екологічна катастрофа Одеська область Чорне море Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:29 РФ почала запускати шахеди із термобаричними боєприпасами

18:13 Росіяни піднімають з дна потоплений ЗСУ "Новочеркаськ" — фото

18:05 Чорне море на межі екологічної катастрофи — експерти

18:04 Азовці знищили загарбників під Нью-Йорком — ефектне відео

17:39 До Землі наближається небезпечний астероїд — відома дата

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

17:36 Зима наближається — синоптики дали жорсткий прогноз на завтра

17:33 Осінь відступає — синоптики попереджають про похолодання в Одесі

17:12 В Україні піднімуть тарифи на комуналку — коли та на скільки

17:11 Лубінець показав, в яких умовах перебувають екстрадовані особи

17:11 Холоду не уникнути — прогноз погоди в Україні на завтра

18:29 РФ почала запускати шахеди із термобаричними боєприпасами

18:13 Росіяни піднімають з дна потоплений ЗСУ "Новочеркаськ" — фото

18:05 Чорне море на межі екологічної катастрофи — експерти

18:04 Азовці знищили загарбників під Нью-Йорком — ефектне відео

17:39 До Землі наближається небезпечний астероїд — відома дата

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

17:36 Зима наближається — синоптики дали жорсткий прогноз на завтра

17:33 Осінь відступає — синоптики попереджають про похолодання в Одесі

17:12 В Україні піднімуть тарифи на комуналку — коли та на скільки

17:11 Лубінець показав, в яких умовах перебувають екстрадовані особи

17:11 Холоду не уникнути — прогноз погоди в Україні на завтра

06:12 Ціни на оренду у Львові — як зросла вартість житла в Україні

1 листопада 2024
Новина з відео

21:59 Хто винен у колапсі київського метрополітену — розслідування

20:17 Наскільки одесити готові до вступу України в ЄС

06:42 Індекс борщу — як в Україні зросли ціни на традиційну страву

Ексклюзив

04:34 Сюрпризи бюджету на наступний рік — скільки коштуватиме долар

31 жовтня 2024

06:53 ТОП-10 шкіл Одеси у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:24 Мобілізація та правила на кордоні — що зміниться з 1 листопада

Ексклюзив

04:33 Бомба сповільненої дії — що приховують глибини Чорного моря

30 жовтня 2024

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

Text

15:23 Військовий пояснив, чому бійці не хочуть залишатися в армії

Text

12:31 Військовий відповів, скільки снарядів вистачає Україні на тиждень

Text

10:47 ВПО не користуються програмою єОселя — Шуляк пояснила що не так

Text

08:22 Нардеп назвав відсоток багатих та бідних людей в Україні

1 листопада 2024
Text

22:33 Грошей на компенсації за знищене житло більше немає, — Шуляк

Text

21:31 Хто занедбав міст Метро та яка його доля — деталі "Наша справа"

Text

17:50 Чи зміняться пенсії та тарифи у листопаді — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 Нардепка повідомила, на що розрахований бюджет на 2025 рік

Text

15:50 Шуляк пояснила, чому зараз неможливо провести вибори

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте - 80x80

Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

Text

14:53 Україна майже підійшла до максимуму споживання — коли блекаути

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

25 жовтня 2024

07:01 ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом за часте користування терміналом — деталі

24 жовтня 2024

10:58 Кім пояснив, чому взяв на поруки нардепку, яка придбала дім на Одещині