Чорне море під загрозою: екологічна бомба в глибинах

Люди біля Чорного моря. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Чорне море накопичує шкідливі речовини, що можуть загрожувати майбутнім поколінням. Поки екологи б’ють на сполох, глибини моря стають своєрідною "сповільненою бомбою".

Про проблеми та наслідки війни для Чорного моря журналісти Новини.LIVE поговорили з екологом Владиславом Балінським.

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Накопичення шкідливих сполук

Чорне море — унікальна екосистема, однак науковці все частіше попереджають про загрози, що зростають через накопичення шкідливих хімічних сполук у його глибинах. За словами еколога Владислава Балінського, природний процес розщеплення небезпечних речовин може тривати десятиліттями, а їх наслідки — бути руйнівними для життя в морі.

"Є багато органічних та неорганічних сполук, які розщеплюються з часом. І цей процес може тривати дуже довго, навіть десятки років. Зокрема, це можуть бути хлорорганічні сполуки. І наслідки після їхнього розпаду дуже невтішні", — пояснює Балінський.

На глибині немає життя

Особливої уваги, за його словами, потребує саме глибинне середовище Чорного моря, де осідають ці сполуки. Проте через війну провести детальні дослідження поки що неможливо.

"Глибинне середовище сірководне, там немає кисню та життя взагалі. Тому Чорне море дуже вразливе. І загрози таких катастроф у ньому можуть сильно вплинути на біорізноманіття організмів, такі як риби, раки та одноклітинні організми", — зазначає експерт.

Тим часом у верхніх шарах вода поки залишається стабільною. Однак питання про майбутнє Чорного моря потребує серйозної уваги та моніторингу, адже небезпечні наслідки можуть відчути ще не одне покоління.

Нагадаємо, Росія продовжує тримати в Чорному та Середземному морях кораблі, озброєні крилатими ракетами "Калібр". Загальний залп цих ракет може досягати 12 одиниць. Також за підрахунками екологів, збитки, які Росія воєнними діями нанесла Чорному морю, можна оцінити у приблизно 345 млн євро.