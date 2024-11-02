Черное море под угрозой: экологическая бомба в глубинах

Люди возле Черного моря. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Черное море накапливает вредные вещества, которые могут угрожать будущим поколениям. Пока экологи бьют тревогу, глубины моря становятся своеобразной "замедленной бомбой".

О проблемах и последствиях войны для Черного моря журналисты Новини.LIVE побеседовали с экологом Владиславом Балинским.

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Накопление вредных соединений

Черное море — уникальная экосистема, однако ученые все чаще предупреждают об возрастающих угрозах из-за накопления вредных химических соединений в его глубинах. По словам эколога Владислава Балинского, естественный процесс расщепления опасных веществ может длиться десятилетиями, а их последствия — быть разрушительными для жизни в море.

"Есть много органических и неорганических соединений, которые расщепляются со временем. И этот процесс может длиться очень долго, даже десятки лет. В частности, это могут быть хлорорганические соединения. И последствия после их распада очень неутешительны", — объясняет Балинский.

На глубине нет жизни

Особого внимания, по его словам, требует самая глубинная среда Черного моря, где оседают эти соединения. Однако из-за войны провести детальные исследования пока невозможно.

"Глубинная среда сероводочная, там нет кислорода и жизни вообще. Поэтому Черное море очень уязвимо. И угрозы таких катастроф в нем могут сильно повлиять на биоразнообразие организмов, таких как рыбы, раки и одноклеточные организмы", — отмечает эксперт.

Тем временем в верхних слоях вода пока остается стабильной. Однако вопрос о будущем Черного моря нуждается в серьезном внимании и мониторинге, ведь опасные последствия могут ощутить еще не одно поколение.

Напомним, Россия продолжает держать в Черном и Средиземном морях корабли, вооруженные крылатыми ракетами "Калибр". Общий залп этих ракет может достигать 12 единиц. Также по подсчетам экологов, ущерб, который Россия военными действиями нанесла Черному морю, можно оценить примерно в 345 млн евро.