На пляж у Туреччині винесло морську міну

Чорне море очищується — біля берегів Туреччини знайшли міну
Біля передмістя Стамбула Агва у Босфорській протоці виявили підозрілий предмет. Його знешкодили спеціалісти. Як з'ясувалося, це була бойова морська міна.
Про це повідомило видання Haber Turk.
Що сталося
На відео, яке опублікували у мережі, видно, як невідомий предмет гойдається на хвилях біля берега. Його помітили люди, що відпочивали на пляжі й викликали саперів. Фахівці підтвердили, що це морська міна. Її походження встановлюється.
Територію біля сусіднього маяка взяли на особливий контроль.
Знайшли міну: що робити
При знаходженні вибухонебезпечного пристрою потрібно:
- не підходити до предмета, не торкатися й не пересувайте його, а також не допускати до нього інших людей. Не користуватися біля "знахідки" засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);
- чимось помітити місце, залишити якийсь предмет чи елемент одягу;
- віддалитись від підозрілого предмета тим же шляхом, яким ви дійшли до нього на відстань доки ви його не будете бачити;
- з безпечного місця повідомити чергові служби ДСНС (телефон — 101, або інший мобільний, якщо не працює усім відомий) та поліції (телефон — 102, чи інший мобільний);
- дочекатися прибуття фахівців, указати місце знахідки та повідомити час її виявлення.
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- Чергові служби ДСНС — 101;
- Патрульна служба МВС України — 102;
- Цілодобова медична швидка допомога — 103;
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.
Раніше ми повідомляли, що розмінування Чорного моря триватиме не менше 3-5 років після завершення бойових дій. Також ми писали про перспективи розмінування Миколаївщини.
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