На пляж у Туреччині винесло морську міну

На пляжі у Туреччині помітили морську міну. Фото: haberturk

Біля передмістя Стамбула Агва у Босфорській протоці виявили підозрілий предмет. Його знешкодили спеціалісти. Як з'ясувалося, це була бойова морська міна.

Про це повідомило видання Haber Turk.

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Що сталося

На відео, яке опублікували у мережі, видно, як невідомий предмет гойдається на хвилях біля берега. Його помітили люди, що відпочивали на пляжі й викликали саперів. Фахівці підтвердили, що це морська міна. Її походження встановлюється.

Територію біля сусіднього маяка взяли на особливий контроль.

Знайшли міну: що робити

При знаходженні вибухонебезпечного пристрою потрібно:

не підходити до предмета, не торкатися й не пересувайте його, а також не допускати до нього інших людей. Не користуватися біля "знахідки" засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);

чимось помітити місце, залишити якийсь предмет чи елемент одягу;

віддалитись від підозрілого предмета тим же шляхом, яким ви дійшли до нього на відстань доки ви його не будете бачити;

з безпечного місця повідомити чергові служби ДСНС (телефон — 101, або інший мобільний, якщо не працює усім відомий) та поліції (телефон — 102, чи інший мобільний);

дочекатися прибуття фахівців, указати місце знахідки та повідомити час її виявлення.

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Чергові служби ДСНС — 101;

Патрульна служба МВС України — 102;

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

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