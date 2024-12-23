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Чорне море очищується — біля берегів Туреччини знайшли міну

23 грудня 2024 09:23
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На пляж у Туреччині винесло морську міну
На пляжі у Туреччині помітили морську міну. Фото: haberturk
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Біля передмістя Стамбула Агва у Босфорській протоці виявили підозрілий предмет. Його знешкодили спеціалісти. Як з'ясувалося, це була бойова морська міна

Про це повідомило видання Haber Turk.

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Що сталося

На відео, яке опублікували у мережі, видно, як невідомий предмет гойдається на хвилях біля берега. Його помітили люди, що відпочивали на пляжі й викликали саперів. Фахівці підтвердили, що це морська міна. Її походження встановлюється.

Територію біля сусіднього маяка взяли на особливий контроль. 

Знайшли міну: що робити

При знаходженні вибухонебезпечного пристрою потрібно:

  • не підходити до предмета, не торкатися й не пересувайте його, а також не допускати до нього інших людей. Не користуватися біля "знахідки" засобами радіозв’язку, мобільними телефонами (вони можуть спровокувати вибух);
  • чимось помітити місце, залишити якийсь предмет чи елемент одягу;
  • віддалитись від підозрілого предмета тим же шляхом, яким ви дійшли до нього на відстань доки ви його не будете бачити;
  • з безпечного місця повідомити чергові служби ДСНС (телефон — 101, або інший мобільний, якщо не працює усім відомий) та поліції (телефон — 102, чи інший мобільний);
  • дочекатися прибуття фахівців, указати місце знахідки та повідомити час її виявлення. 

Гарячі лінії в Одеській області

  • Чергові служби ДСНС — 101;
  • Патрульна служба МВС України — 102;
  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Раніше ми повідомляли, що розмінування Чорного моря триватиме не менше 3-5 років після завершення бойових дій. Також ми писали про перспективи розмінування Миколаївщини.

Туреччина Одеса Чорне море пляж міна міни

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