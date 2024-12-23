На пляж в Турции вынесло морскую мину

На пляже в Турции была замечена морская мина. Фото: haberturk

У пригорода Стамбула Агва в Босфорском проливе обнаружили подозрительный предмет. Его обезвредили специалисты. Как выяснилось, это была боевая морская мина.

Об этом сообщило издание Haber Turk.

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Что произошло

На видео, опубликованном в сети, видно, как неизвестный предмет качается на волнах у берега. Его заметили люди, отдыхавшие на пляже, и вызывали саперов. Специалисты подтвердили, что это морская мина. Ее происхождение устанавливается.

Территорию возле соседнего маяка взяли на особый контроль.

Нашли мину: что делать

При нахождении взрывоопасного устройства требуется:

не подходить к предмету, не прикасаться и не передвигайте его, а также не допускать к нему других людей. Не пользоваться у "находки" средствами радиосвязи, мобильными телефонами (они могут спровоцировать взрыв);

чем-то заметить место, оставить какой-нибудь предмет или элемент одежды;

удалиться от подозрительного предмета тем же путем, каким вы дошли до него на расстояние, пока вы его не будете видеть;

с безопасного места сообщить дежурным службам ГСЧС (телефон — 101, или другой мобильный, если не работает всем известный) и полиции (телефон — 102, или другой мобильный);

дождаться прибытия специалистов, указать место находки и сообщить время ее обнаружения.

Горячие линии в Одесской области

Дежурные службы ГСЧС — 101;

Патрульная служба МВД Украины — 102;

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

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