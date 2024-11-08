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Чорне море опріснюється — чим це загрожує

8 листопада 2024 15:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Чи треба боятися опріснювання Чорного моря
Люди на березі Чорного моря. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Вода у Чорному морі, особливо біля берегів, стає більш прісною. Втім, цей процес цілком природний. Більш того, в цьому є навіть позитивні сторони.  

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів еколог Владислав Балінський.

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Особливості Чорного моря

На думку експерта, Одеська затока унікальна як раз тим, що в ній досить низький рівень солоності. Завдяки цьому тут можуть жити навіть деякі прісноводні риби, які час від часу мігрують з річок. 

"В Одеській затоці дуже низька солоність, саме тому багато видів не прижилися у ній. Але для нас це загалом добре, адже рівень води у річках з кожним роком знижується, а, наприклад, Дунай або Дністер зможуть поповнитися саме з води Чорного моря. Тому його опріснення боятися не варто", — говорить Владислав Балінський. 

Вплив лиманів

Також позитивний вплив на Чорне море справляє наявність лиманів. Зокрема, це сприяє біорізноманіттю й збільшенню кількості риби.

"Життєвий шар Чорного моря утворює певну шельфову зону, яка заходить далеко вглиб. Вона є колискою для всіх живих істот. І лимани, які до неї примикають, допомагають рибі розмножуватися. Бо саме для цього риба заходить у прісну воду. Тому від лиманів залежить дуже багато", — наголошує еколог.

Нагадаємо, у Чорному морі біля узбережжя Одещини посилюється горіння газу. Раніше ми писали про загрозу екологічної катастрофи у морі.

Одеса Одеська область екологія Чорне море Новини Одеси

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