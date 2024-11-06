Чорному морю загрожує катастрофа — що відомо

Жінка з дитиною гуляють по пляжу. Фото: Новини.LIVE

Чорне море на межі екологічної катастрофи. Воно й до повномасштабного вторгнення перебувало у не найкращому стані, а війна лише погіршила ситуацію. Тільки після завершення воєнних дій можна бути зрозуміти, наскільки критичні втрати для екосистеми.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів еколог Владислав Балінський.

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Невидима загроза

За словами експерта, масштаби забруднення моря проявляються роками, адже після розпаду шкідливі елементи просто залишаються у певних його шарах. Крім цього, проблем для моря додала трагедія на Каховській ГЕС.

"Якщо говорити про пестициди, то вони розкладаються десятиріччя. А от важкі метали не розкладаються взагалі — вони просто будуть поступово осідати і утворювати відкладення. Але є небезпека, що іноді вони можуть підійматися і знову потрапляти в обмін речовин, провокуючи такі вторинні забруднення. Саме тому треба вивчати ці процеси, щоб можна було будувати якісь очікування і знати, скільки часу в нас ще є", — пояснює Владислав Балінський.

Справа всього людства

Еколог стверджує, що екосистема Чорного моря страждала від людської діяльності і в довоєнні часи. Російське вторгнення до України принесло нові загрози, з якими людство ще не стикалося. Втім, займатися відновленням моря під час воєнних дій неможливо. Отож, підсумовує Владислав Балінський, залишається лише чекати закінчення війни та займатися відновленням водойми, аби врятувати екологію не лише України, а й планети в цілому.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Чорне море стало небезпечним як для морських мешканців, так і для людей.