Черному морю грозит катастрофа — что известно

Женщина с ребенком ходит по пляжу. Фото: Новини.LIVE

Черное море на грани экологической катастрофы. Оно и до полномасштабного вторжения находилось в не наилучшем состоянии, а война только усугубила ситуацию. Только после завершения военных действий можно понять, насколько критические потери для экосистемы.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал эколог Владислав Балинский.

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Невидимая угроза

По словам эксперта, масштабы загрязнения моря проявляются годами, ведь после распада вредоносные элементы просто остаются в определенных его слоях. Кроме того, проблем для моря добавила трагедия на Каховской ГЭС.

"Если говорить о пестицидах, то они разлагаются десятилетия. А вот тяжелые металлы не разлагаются вообще — они просто будут постепенно оседать и образовывать отложения. Но есть опасность, что иногда они могут подниматься и снова попадать в обмен веществ, провоцируя такие вторичные загрязнения. Именно поэтому надо изучать эти процессы, чтобы можно было строить какие-то ожидания и знать, сколько времени у нас есть", — объясняет Владислав Балинский.

Дело всего человечества

Эколог утверждает, что экосистема Черного моря страдала от человеческой деятельности и в довоенное время. Российское вторжение в Украину принесло новые угрозы, с которыми человечество еще не сталкивалось. Впрочем, заниматься восстановлением моря во время военных действий невозможно. Так что, заключает Владислав Балинский, остается только ждать окончания войны и заниматься восстановлением водоема, чтобы спасти экологию не только Украины, но и планеты в целом.

Напомним, мы сообщали, что Черное море стало опасным как для морских обитателей, так и для людей.