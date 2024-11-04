Вода у Чорному морі стала небезпечною — причина

Люди на пірсі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

На сьогодні узбережжя Одещини залишилося фактично єдиною морською рекреаційною зоною в Україні. Але через бойові дії й без того складна екологічна ситуація у Чорному морі погіршилася у рази.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів еколог Владислав Балінський.

Читайте також:

Бруд війни

Наразі у Чорному морі багато боєприпасів, уламків та інших предметів, пов'язаних з війною. Втім, це лише частина проблеми. Адже ми поки не знаємо, як саме їх перебування вплинуло на стан морської води.

"В морі багато військового сміття, такого як міни та інші вибухові предмети. І спочатку це все потрібно звідти дістати, а потім вже думати, як очистити решту. І ця проблема є не лише в українських водах — вона взагалі розповсюдилася по всьому Чорному морю. Тому це завдання стоятиме перед всіма країнами, в яких є до нього доступ", — розповідає Владислав Балінський.

За словами еколога, після вилучення військового мотлоху з моря його слід ретельно дослідити. Зокрема, щоби визначити, які саме сполуки воно встигло виділити у водойму. Це може бути, наприклад, ракетне паливо чи мастило.

Вічні проблеми

Воєнні дії лише загострюють екологічні проблеми, які наявні у Чорному морі, вважає Владислав Балінський. Але не тільки вони впливають на стан і якість води. Зокрема, море отруює спуск стічних вод. Крім того, наплив відпочивальників у літній сезон підвищує ризики розмноження різноманітних бактерій. Це може впливати на здоровʼя людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як війна загрожує фауні Чорного моря. Також експерти заявили, що море перебуває на межі екологічної катастрофи.