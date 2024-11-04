Вода в Черном море стала опасной — причина

Люди на пирсе в Одессе. Фото: Новини.LIVE

На сегодняшний день побережье Одесчины осталось фактически единственной морской рекреационной зоной в Украине. Но из-за боевых действий и без того сложная экологическая ситуация в Черном море ухудшилась в разы.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал эколог Владислав Балинский.

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Грязь войны

В Черном море много боеприпасов, обломков и других предметов, связанных с войной. Впрочем, это только часть проблемы. Мы ведь пока не знаем, как именно их пребывание повлияло на состояние морской воды.

"В море много военного мусора, такого как мины и другие взрывные предметы. И сначала это все нужно оттуда достать, а потом уже думать, как очистить остальное. И эта проблема не только в украинских водах — она вообще распространилась по всему Черному морю. Поэтому эта задача будет стоять перед всеми странами, где есть к нему доступ", — рассказывает Владислав Балинский.

По словам эколога, после извлечения военного хлама из моря его следует тщательно исследовать. В частности, чтобы определить, какие именно соединения оно успело выделить в водоем. Это может быть, например, ракетное топливо или смазочное масло.

Вечные проблемы

Военные действия только обостряют экологические проблемы, которые есть в Черном море, считает Владислав Балинский. Но не только они влияют на состояние и качество воды. В частности, море отравляет спуск сточных вод. Кроме того, наплыв отдыхающих в летний сезон повышает риск размножения разнообразных бактерий. Это может влиять на здоровье людей.

Напомним, ранее мы сообщали, как война угрожает фауне Черного моря. Также эксперты заявили, что море находится на грани экологической катастрофы.