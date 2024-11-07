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Море палає — біля узбережжя Одеси посилюється горіння газу

7 листопада 2024 19:02
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
У Чорному морі горить газ — причини
Російські військові на захопленій українській платформі у Чорному морі. Фото: ДПСУ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Горіння газу зі свердловин Одеського родовища у Чорному морі триває вже понад два роки. Безперервне витікання речовини створює нові вогнища. 

Про це йдеться у матеріалі Центру журналістських розслідувань

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Що відомо

Станом на кінець жовтня стовпи диму зафіксовані на чотирьох з чотирнадцяти морських платформах. Найдовше горить блок-кондуктор на Одеському газовому родовищі за 50 км на схід від острова Зміїний. За даними розслідувачів, він палає вже третю осінь. Сусідня платформа почала диміти 10 серпня цього року. Також палають два об'єкти ближче до узбережжя тимчасово окупованого Криму.     

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, які загрози війна несе екосистемі Чорного моря і чи можливо запобігти катастрофі. Також ми писали, що вода у морі стає небезпечною для людей.

екологія газ Одеса війна Чорне море

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