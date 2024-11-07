В Черном море горит газ — причины

Российские военные на захваченной украинской платформе в Черном море. Фото: ГПСУ

Горение газа из скважин Одесского месторождения в Черном море продолжается уже более двух лет. Непрерывное истечение вещества создает новые очаги.

Об этом говорится в материале Центра журналистских расследований.

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Что известно

По состоянию на конец октября столбы дыма зафиксированы на четырех из четырнадцати морских платформ. Дольше всего горит блок-кондуктор на Одесском газовом месторождении в 50 км к востоку от острова Змеиный. По данным расследователей, он пылает уже третью осень. Соседняя платформа начала дымить 10 августа этого года. Также горят два объекта ближе к побережью временно оккупированного Крыма.

Напомним, ранее мы сообщали о том, какие угрозы война несет экосистеме Черного моря и возможно ли предотвратить катастрофу. Также мы писали, что вода в море опасна для людей.