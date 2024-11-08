Нужно ли бояться опреснения Черного моря

Черное море опресняется — чем это грозит
Вода в Черном море, особенно у берегов, становится более пресной. Впрочем, этот процесс вполне естественен. Более того, в этом есть даже положительные стороны.
Об этом в интервью Новости.LIVE рассказал эколог Владислав Балинский.
Особенности Черного моря
По мнению эксперта, Одесский залив уникален как раз тем, что в нем достаточно низкий уровень солености. Благодаря этому здесь могут жить даже некоторые пресноводные рыбы, которые иногда мигрируют из рек.
"В Одесском заливе очень низкая соленость, поэтому многие виды не прижились в ней. Но для нас это в целом хорошо, ведь уровень воды в реках с каждым годом снижается, а, например, Дунай или Днестр смогут пополниться именно из воды Черного моря. Поэтому его опреснение бояться не стоит", — говорит Владислав Балинский.
Воздействие лиманов
Также положительное влияние на Черное море оказывает наличие лиманов. В частности, это способствует биоразнообразию и увеличению количества рыбы.
"Жизненный слой Черного моря образует определенную шельфовую зону, которая заходит далеко вглубь. Она является колыбелью для всех живых существ. И примыкающие к ней лиманы помогают рыбе размножаться. Ведь именно для этого рыба заходит в пресную воду. Поэтому от лиманов зависит очень многое", — отмечает эколог.
Напомним, в Черном море у побережья Одесчины усиливается горение газа. Раньше мы писали об угрозе экологической катастрофы в море.
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