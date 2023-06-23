Температура Чорного моря сьогодні — 23 червня

Чорне море. Фото: Новини.LIVE

Температура Чорного моря в середньому коливається від +22 до +23 градусів. Біля берегу Одеси вода потеплішала.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

Читайте також:

Яка температура Чорного моря

Температура Чорного моря. Мапа складена на основі даних супутникового моніторингу моря GHRSST. Завдяки особливостям прибережних течій і локального вітру температура води біля узбережжя за цією картою може відрізнятися від фактичних значень. Фото: meteopost

Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Стрілкового та Генічеська. Вода там прогрілася до +25, +24 °С. В Одесі температура води прогрілась до +22 °С.

Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost

Заборона купатися в морі

Табличка про заборону купатись в морі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі продовжують щоденні перевірки стану води в морі та міському водопроводі. В пробах води з Чорного моря зафіксовані збудники хвороб.

Нагадаємо, нещодавні події, пов'язані з підривом Каховської ГЕС та забрудненням Чорного моря, серйозно позначилися на екологічному стані водних ресурсів. Тому виникла нагальна потреба в обмеженні споживання морських біоресурсів. В Одесі провели перевірки ринків щодо наявності риби на прилавках та її походження.