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Чорне море потеплішало: яка температура води сьогодні

23 червня 2023 07:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Температура Чорного моря сьогодні — 23 червня
Чорне море. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Температура Чорного моря в середньому коливається від +22 до +23 градусів. Біля берегу Одеси вода потеплішала. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Яка температура Чорного моря

Температура Чорного моря
Температура Чорного моря. Мапа складена на основі даних супутникового моніторингу моря GHRSST. Завдяки особливостям прибережних течій і локального вітру температура води біля узбережжя за цією картою може відрізнятися від фактичних значень. Фото: meteopost

Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Стрілкового та Генічеська. Вода там прогрілася до +25, +24 °С. В Одесі температура води прогрілась до +22 °С.

Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost
Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost

Заборона купатися в морі

Табличка про заборону купатись в морі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі продовжують щоденні перевірки стану води в морі та міському водопроводі. В пробах води з Чорного моря зафіксовані збудники хвороб. 

Нагадаємо, нещодавні події, пов'язані з підривом Каховської ГЕС та забрудненням Чорного моря, серйозно позначилися на екологічному стані водних ресурсів. Тому виникла нагальна потреба в обмеженні споживання морських біоресурсів. В Одесі провели перевірки ринків щодо наявності риби на прилавках та її походження.

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