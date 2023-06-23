Температура Чорного моря сьогодні — 23 червня

Чорне море потеплішало: яка температура води сьогодні
Температура Чорного моря в середньому коливається від +22 до +23 градусів. Біля берегу Одеси вода потеплішала.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
Яка температура Чорного моря
Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Стрілкового та Генічеська. Вода там прогрілася до +25, +24 °С. В Одесі температура води прогрілась до +22 °С.
Заборона купатися в морі
В Одесі продовжують щоденні перевірки стану води в морі та міському водопроводі. В пробах води з Чорного моря зафіксовані збудники хвороб.
Нагадаємо, нещодавні події, пов'язані з підривом Каховської ГЕС та забрудненням Чорного моря, серйозно позначилися на екологічному стані водних ресурсів. Тому виникла нагальна потреба в обмеженні споживання морських біоресурсів. В Одесі провели перевірки ринків щодо наявності риби на прилавках та її походження.