Температура Черного моря сегодня - 23 июня.

Черное море потеплело: какая температура воды сегодня
Температура Черного моря в среднем колеблется от +22 до +23 градусов. У берега Одессы вода потеплела.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
Какая температура Черного моря
Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Стрелкового и Генического. Вода там прогрелась до +25, +24 °С. В Одессе температура воды прогрелась до +22 °С.
Запрет купаться в море
В Одессе продолжают ежедневные проверки воды в море и городском водопроводе. В пробах воды из Черного моря зафиксированы возбудители болезней.
Напомним, недавние события, связанные с подрывом Каховской ГЭС и загрязнением Черного моря, серьезно отразились на экологическом состоянии водных ресурсов. Поэтому возникла неотложная потребность в ограничении потребления морских биоресурсов. В Одессе провели проверки рынков о наличии рыбы на прилавках и ее происхождении.