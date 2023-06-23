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Черное море потеплело: какая температура воды сегодня

23 июня 2023 07:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Температура Черного моря сегодня - 23 июня.
Черное море. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Температура Черного моря в среднем колеблется от +22 до +23 градусов. У берега Одессы вода потеплела.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Какая температура Черного моря

Температура Черного моря
Температура Черного моря. Карта составлена на основе данных спутникового мониторинга моря GHRSST. Благодаря особенностям прибрежных течений и локальному ветру температура воды у побережья по этой карте может отличаться от фактических значений. Фото: meteopost

Максимальная температура Черного моря в территориальных водах Украины фиксируется возле Стрелкового и Генического. Вода там прогрелась до +25, +24 °С. В Одессе температура воды прогрелась до +22 °С.

Температура поверхности моря у разных городов. Фото: meteopost
Температура поверхности моря у разных городов. Фото: meteopost

Запрет купаться в море

Табличка о запрете купаться в море. Фото: Новини.LIVE

В Одессе продолжают ежедневные проверки воды в море и городском водопроводе. В пробах воды из Черного моря зафиксированы возбудители болезней.

Напомним, недавние события, связанные с подрывом Каховской ГЭС и загрязнением Черного моря, серьезно отразились на экологическом состоянии водных ресурсов. Поэтому возникла неотложная потребность в ограничении потребления морских биоресурсов. В Одессе провели проверки рынков о наличии рыбы на прилавках и ее происхождении.

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