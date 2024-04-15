Чорне море повинно стати морем НАТО — Дмитро Кулеба наголосив на необхідності безпеки акваторії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Фото: скриншот

Північноатлантичний Альянс повинен максимально спрямувати свої дії на те, щоб у Чорному морі стало безпечно. Це допоможе економічно посилити усі країни, які мають вихід до Чорноморського басейну.

Про це під час Другої Чорноморської безпекової конференції заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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"Ми повинні зміцнювати нашу безпеку — не вгадуючи позицію Росії. Чорне море має стати морем НАТО, миру та стабільності", — сказав міністр.



Дмитро Кулеба наголосив, що Росія не може бути союзником у вирішенні питань, адже розуміє тільки силу. Тому під час розробки спільної стратегії не слід враховувати думку керівництва країни-агресорки.

Заява міністра закордонних справ

За словами Дмитра Кулеби, стратегічна мета, до якої повинна прагнути спільнота — посилення Балто-Черноморського флангу НАТО. Це допоможе йому стати міцною стіною захисту від російського терору, а також підсилити економіку України та країн-партнерів.

"НАТО має впроваджувати окрему амбітну стратегію, спрямовану на зменшення згубного впливу Росії і посилення регіональної стабільності. Це принесе щедрі дивіденди, безпеку далеко за межами чорноморських берегів", — зазначив він.

Мінування Чорного моря

Раніше ми писали, що мінна небезпека у Чорному морі зберігається постійно, оскільки на розмінування акваторії потрібно дуже багато часу. Екіпажі та кораблі вже підготовані, але є деякі складнощі у виконанні цієї операції.

Також ми повідомляли про те, що іноді до одеських берегів Чорного моря прибиває хвилями ворожі боєприпаси. На щастя, на місце оперативно прибувають фахівці, які знищують міни.