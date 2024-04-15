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Черное море должно стать морем НАТО — Дмитрий Кулеба отметил необходимость безопасности акватории

15 апреля 2024 16:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Черное море должно стать морем НАТО — Дмитрий Кулеба отметил необходимость безопасности акватории
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Североатлантический альянс должен максимально направить свои действия, чтобы в Черном море стало безопасно. Это поможет экономически усилить все страны, имеющие выход в Черноморский бассейн.

Об этом во время Второй Черноморской конференции безопасности заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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"Мы должны укреплять нашу безопасность — не угадывая позицию России. Черное море должно стать морем НАТО, мира и стабильности" , — сказал министр.

Дмитрий Кулеба отметил, что Россия не может быть союзником по решению вопросов, ведь понимает только силу. Поэтому при разработке общей стратегии не следует учитывать мнение руководства страны-агрессора.

Заявление министра иностранных дел

По словам Дмитрия Кулебы, стратегическая цель, к которой должно стремиться сообщество – усиление Балто-Черноморского фланга НАТО. Это поможет ему стать крепкой стеной защиты от российского террора, а также усилить экономику Украины и стран-партнеров.

"НАТО должно внедрять отдельную амбициозную стратегию, направленную на уменьшение губительного влияния России и усиление региональной стабильности. Это принесет щедрые дивиденды и безопасность далеко за пределами черноморских берегов" , — отметил он.

Минирование Черного моря

Ранее мы писали, что минная опасность в Черном море сохраняется постоянно, поскольку на разминирование акватории уходит очень много времени. Экипажи и корабли уже подготовлены, но есть некоторые сложности в выполнении этой операции.

Также мы сообщали о том, что иногда к одесским берегам Черного моря прибивают волнами вражеские боеприпасы. К счастью, на место оперативно прибывают специалисты, уничтожающие мины.

Дмитрий Кулеба
Одесса
российские войска
НАТО
минирование
Черное море
Болгария
Новости Одессы

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