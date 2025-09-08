Відео
Чорне море ще тепле — яка температура води в Одесі сьогодні

Чорне море ще тепле — яка температура води в Одесі сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 05:39
Яка температура морської води в Одесі сьогодні
Чоловік з дитиною купаються у морі. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 8 вересня, в Одесі збережеться суха й сонячна погода. День обіцяє бути спекотним, а вечір комфортний для прогулянок уздовж узбережжя. Море залишається достатньо теплим, щоб ще насолодитися купальним сезоном.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

За прогнозами синоптиків сьогодні в Одесі пануватиме мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-східний, швидкістю 7–12 м/с. Удень стовпчики термометрів покажуть +25…+27 °С, вночі — +16…+18 °С.

Яка температура морської води

Особливу увагу варто звернути на море: температура води залишається комфортною для купання й складе +21…+22 °С. Це означає, що попри осінь на календарі, одесити та туристи ще можуть насолодитися пляжним відпочинком.

Погода в Одеській області

У області загалом також буде сухо та сонячно. Вночі температура становитиме +13...+18 °С, а вдень — до +30 °С. Видимість на автошляхах буде доброю.

Нагадаємо, синоптик Ігор Кібальчич спрогнозував, якою буде погода в Україні протягом вересня 2025 року. Також повідомляли, чого одеситам чекати восени, готувати верхній одяг дещо тепліший чи все ж таки обійдемось легкими плащами.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
