Яка температура морської води в Одесі 7 вересня

Сьогодні, 7 вересня в Одесі збережеться тепла і суха погода. Опадів не прогнозують, а температура вдень підніметься до 27 °С. Найприємніше для містян, що вода у Чорному морі тепла, як улітку, тож купальний сезон триває.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Вітер в Одесі очікується північно-східний із поривами 7–12 м/с. Температура вночі складе +16...+18 °С, а вдень — +25...+27 °С.

Яка температура морської води

Та головна новина для містян і туристів — море ще по-літньому тепле. Вода біля узбережжя Одеси прогрілася до +22...+23 °С, що дозволяє комфортно купатися навіть у вересні.

Погода в Одеській області

В області також пануватиме суха й сонячна погода. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +13...+18 °С, а вдень повітря прогріється до +30 °С. Видимість на автошляхах буде доброю.

