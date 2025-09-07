Відео
Головна Одеса Оксамитовий сезон в Одесі — температура морської води, як улітку

Оксамитовий сезон в Одесі — температура морської води, як улітку

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 05:38
Яка температура морської води в Одесі 7 вересня
Жінка з дитиною купаються у морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 7 вересня в Одесі збережеться тепла і суха погода. Опадів не прогнозують, а температура вдень підніметься до 27 °С. Найприємніше для містян, що вода у Чорному морі тепла, як улітку, тож купальний сезон триває.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

Вітер в Одесі очікується північно-східний із поривами 7–12 м/с. Температура вночі складе +16...+18 °С, а вдень — +25...+27 °С.

Оксамитовий сезон в Одесі — температура морської води, як улітку - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteo.ua

Яка температура морської води

Та головна новина для містян і туристів — море ще по-літньому тепле. Вода біля узбережжя Одеси прогрілася до +22...+23 °С, що дозволяє комфортно купатися навіть у вересні.

Погода в Одеській області

В області також пануватиме суха й сонячна погода. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +13...+18 °С, а вдень повітря прогріється до +30 °С. Видимість на автошляхах буде доброю.

Оксамитовий сезон в Одесі — температура морської води, як улітку - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteo.ua

Нагадаємо, ми писали, чого одеситам чекати восени, готувати верхній одяг дещо тепліший чи все ж таки обійдемось легкими плащами. Також ми писали, що після 20 вересня очікується різке зниження температур.

Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
