Главная Одесса Бархатный сезон в Одессе — температура морской воды, как летом

Бархатный сезон в Одессе — температура морской воды, как летом

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 05:38
Какая температура морской воды в Одессе 7 сентября
Женщина с ребенком купаются в море. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 7 сентября в Одессе сохранится теплая и сухая погода. Осадков не прогнозируют, а температура днем поднимется до 27 °С. Самое приятное для горожан, что вода в Черном море теплая, как летом, поэтому купальный сезон продолжается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

Ветер в Одессе ожидается северо-восточный с порывами 7-12 м/с. Температура ночью составит +16...+18 °С, а днем — +25...+27 °С.

Оксамитовий сезон в Одесі — температура морської води, як улітку - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteo.ua

Какая температура морской воды

Но главная новость для горожан и туристов — море еще по-летнему теплое. Вода у побережья Одессы прогрелась до +22...+23 °С, что позволяет комфортно купаться даже в сентябре.

Погода в Одесской области

В области также будет царить сухая и солнечная погода. Ночью столбики термометров будут показывать +13...+18 °С, а днем воздух прогреется до +30 °С. Видимость на автодорогах будет хорошей.

Оксамитовий сезон в Одесі — температура морської води, як улітку - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteo.ua

Напомним, мы писали, чего одесситам ждать осенью, готовить верхнюю одежду несколько теплее или все же обойдемся легкими плащами. Также мы писали, что после 20 сентября ожидается резкое снижение температур.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
