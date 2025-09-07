Какая температура морской воды в Одессе 7 сентября

Бархатный сезон в Одессе — температура морской воды, как летом
Сегодня, 7 сентября в Одессе сохранится теплая и сухая погода. Осадков не прогнозируют, а температура днем поднимется до 27 °С. Самое приятное для горожан, что вода в Черном море теплая, как летом, поэтому купальный сезон продолжается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
Ветер в Одессе ожидается северо-восточный с порывами 7-12 м/с. Температура ночью составит +16...+18 °С, а днем — +25...+27 °С.
Какая температура морской воды
Но главная новость для горожан и туристов — море еще по-летнему теплое. Вода у побережья Одессы прогрелась до +22...+23 °С, что позволяет комфортно купаться даже в сентябре.
Погода в Одесской области
В области также будет царить сухая и солнечная погода. Ночью столбики термометров будут показывать +13...+18 °С, а днем воздух прогреется до +30 °С. Видимость на автодорогах будет хорошей.
Напомним, мы писали, чего одесситам ждать осенью, готовить верхнюю одежду несколько теплее или все же обойдемся легкими плащами. Также мы писали, что после 20 сентября ожидается резкое снижение температур.
