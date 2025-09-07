Какая температура морской воды в Одессе 7 сентября

Женщина с ребенком купаются в море. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 7 сентября в Одессе сохранится теплая и сухая погода. Осадков не прогнозируют, а температура днем поднимется до 27 °С. Самое приятное для горожан, что вода в Черном море теплая, как летом, поэтому купальный сезон продолжается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Ветер в Одессе ожидается северо-восточный с порывами 7-12 м/с. Температура ночью составит +16...+18 °С, а днем — +25...+27 °С.

Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteo.ua

Какая температура морской воды

Но главная новость для горожан и туристов — море еще по-летнему теплое. Вода у побережья Одессы прогрелась до +22...+23 °С, что позволяет комфортно купаться даже в сентябре.

Погода в Одесской области

В области также будет царить сухая и солнечная погода. Ночью столбики термометров будут показывать +13...+18 °С, а днем воздух прогреется до +30 °С. Видимость на автодорогах будет хорошей.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteo.ua

