Погода в Одессе осенью 2025 - стоит ли ждать тепла

Люди на Дерибасовской в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Климатические изменения все ощутимее влияют на южные регионы Украины, и Одесса не является исключением. За последние годы среднегодовая температура в городе выросла, а зимы стали значительно мягче. Летние периоды все чаще сопровождаются волнами жары, а количество осадков сокращается. Но чего одесситам ждать осенью, готовить верхнюю одежду несколько теплее или все же обойдемся легкими плащами.

Об этом журналисты Новини.LIVE поговорили с синоптиком отдела метеорологических прогнозов гидрометцентра черного и Азовского морей Яной Антонюк.

Какой будет осень в Одессе

Сезонные прогнозы всегда вызывают интерес, особенно на фоне глобальных изменений. Осень в Одессе — это период, когда лето постепенно отступает, а холодные дни лишь начинают напоминать о себе. Специалисты отмечают, что сентябрь и октябрь в последние годы стали заметно теплее, что создает ощущение продолжения лета. В то же время тенденция к похолоданию остается неизменной во второй половине осени.

"Первую половину осени — это обычно тепло, а вторую половину осени — это уже похолодание. Вы знаете, год на год не выпадает, но тенденция потепления вероятна. Октябрь заметно стал теплее и сентябрь также", — отметила синоптик отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Черного и Азовского морей Яна Антонюк.

Синоптик отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Черного и Азовского морей Яна Антонюк о прогнозах температуры на осень. Фото: Новини.LIVE

Итак, жители города могут рассчитывать на относительно теплое начало осени. Но постепенное снижение температуры все равно неизбежно. Это означает, что традиционные прогулки у моря и отдых на природе осенью остаются возможными, однако стоит учитывать быструю смену погодных условий.

Бархатный сезон и море

Особое место в осеннем цикле Одессы занимает "бархатный сезон". Это время, когда жара уже отступает, но море остается достаточно теплым для купания. Обычно этот период длится до середины октября, но в отдельные годы он может продолжаться до конца месяца. Туристы и жители активно пользуются этим, ведь сочетание солнца и теплой воды создает уникальную атмосферу для отдыха.

"Температура морской воды будет сохраняться достаточно теплой, чтобы можно было отдыхать. В среднем это не ниже 17 градусов. Осень — это переходный сезон, когда может быть неустойчивая погода. Это смена с тепла на холод. Осенью первые штормовые, которые мы ожидаем — это туманы и порывы частых ветров. Согласно региональным исследованиям по Украине и в целом по Одесскому региону, мы можем сказать, что количество дождливых дней немножко увеличится", — говорит эксперт.

Люди купаются в море. Фото: Новини.LIVE

Вместе с приятными днями следует ожидать и первые штормовые явления, которые обычно проявляются в виде сильных ветров и туманов. Однако даже при таких условиях осень остается привлекательной для отдыха, а море дарит возможность продлить лето еще на несколько недель.

Климатические изменения

Последствия изменений уже очевидны: жара и засуха уничтожили целые поля подсолнечника и кукурузы. И хотя прогнозировать заранее, каким будет следующий сезон, чрезвычайно трудно, аграриям приходится пересматривать подходы к выращиванию культур.

"Говорить, какой будет следующий год — это очень трудно прогнозировать, мы не знаем, как это будет. Какие культуры сейчас выращивать — это уже аграрии будут решать. Это зависит от того, где находится земля — на юге Одесской области или на северных частях, центральных частях Одесского региона", — говорит синоптик отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Черного и Азовского морей Яна Антонюк.

Синоптик отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Черного и Азовского морей Яна Антонюк о климатических изменениях. Фото: Новини.LIVE

Сейчас традиционные культуры становятся все более уязвимыми к изменениям климата. Аграриям приходится адаптироваться и искать новые решения, от выбора сортов до изменения технологий выращивания. Вопрос, каким будет следующий год, остается открытым, и это вызывает беспокойство не только у фермеров, но и у жителей, которые напрямую ощущают последствия нестабильности на продуктовом рынке.

Как изменились температуры

Научные наблюдения подтверждают: средние температурные показатели в регионе выросли. Если раньше зимы были суровыми, то теперь они заметно мягче, с меньшим количеством снега и длительных морозов. Это не только влияет на быт, но и меняет экосистему, ведь некоторые виды растений и животных адаптируются к новым условиям. В то же время лето демонстрирует тенденцию к увеличению длительных периодов жары, хотя абсолютные максимумы температуры остаются редкими.

"Например, каждый день при составлении ежедневного бюллетеня погоды мы наблюдаем и сравниваем, какая у нас была среднесуточная температура в городе Одесса и пишем, была она выше нормы, в пределах нормы или ниже нормы. Например, прошлое лето было жарче, чем это лето. Но у нас абсолютные максимумы температуры в городе Одесса не превышены", — говорит эксперт.

Люди гуляют в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Специалисты отмечают, что изменения являются постепенными, но ощутимыми. Особенно это видно на примере рекордов: последний абсолютный максимум температуры в Одессе был зафиксирован 21 октября 2023 года — тогда столбик термометра поднялся до 31,1 градуса. Такие показатели свидетельствуют, что климатические рекорды могут приходиться уже не только на лето, но и на осенние месяцы. Что становится еще одним подтверждением сдвига климатических сезонов.

Станет ли Одесса субтропической

Сегодня Одесса формально остается в зоне умеренно континентального климата. Однако жители и ученые уже отмечают появление признаков, характерных для более теплых широт. Более ощутимые и мягкие зимы, более длительное лето и увеличение количества теплых дней осенью свидетельствуют о постепенной трансформации. Это свидетельствует, что регион в будущем может стать субтропическим.

"Одесса находится у нас в умеренно континентальном климате, но мы не можем говорить, что субтропического климата, признаков его совсем не заметно. Они немножко заметны. Прогнозировать, что мы изменим свою климатическую зону невозможно, это зависит от глобального потепления. Возможно, через 10-20 лет наш регион сможет перейти во влажный субтропический климат", — отметила синоптик.

Синоптик отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра Черного и Азовского морей Яна Антонюк о возможности субтропического климата в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Климатические процессы могут радикально изменить картину уже в ближайшие десятилетия. Это откроет новые возможности для сельского хозяйства, но в то же время создаст и риски.

