Погода в Одесі восени 2025 - чи варто чекати тепла

Люди на Дерибасівській в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Кліматичні зміни дедалі відчутніше впливають на південні регіони України, і Одеса не є винятком. За останні роки середньорічна температура в місті зросла, а зими стали значно м’якшими. Літні періоди все частіше супроводжуються хвилями спеки, а кількість опадів скорочується. Та чого одеситам чекати восени, готувати верхній одяг дещо тепліше чи все ж таки обійдемось легкими плащами.

Про це журналісти Новини.LIVE поговорили з синоптиком відділу метеорологічних прогнозів гідрометцентру чорного та Азовського морів Яною Антонюк.

Якою буде осінь в Одесі

Сезонні прогнози завжди викликають інтерес, особливо на тлі глобальних змін. Осінь в Одесі — це період, коли літо поступово відступає, а холодні дні лише починають нагадувати про себе. Фахівці зазначають, що вересень і жовтень останніми роками стали помітно теплішими, що створює відчуття продовження літа. Водночас тенденція до похолодання залишається незмінною у другій половині осені.

"Першу половину осені – це зазвичай тепло, а другу половину осені — це вже похолодання. Ви знаєте, рік на рік не випадає, але тенденція потепління вірогідна. Жовтень помітно став тепліший і вересень також", — зауважила синоптик відділу метеорологічних прогнозів Гідрометцентру Чорного та Азовського морів Яна Антонюк.

Синоптик відділу метеорологічних прогнозів Гідрометцентру Чорного та Азовського морів Яна Антонюк про прогнози температури на осінь. Фото: Новини.LIVE

Отже, мешканці міста можуть розраховувати на відносно теплий початок осені. Але поступове зниження температури все одно неминуче. Це означає, що традиційні прогулянки біля моря та відпочинок на природі восени залишаються можливими, проте варто враховувати швидку зміну погодних умов.

Оксамитовий сезон і море

Особливе місце в осінньому циклі Одеси займає "оксамитовий сезон". Це час, коли спека вже відступає, але море залишається достатньо теплим для купання. Зазвичай цей період триває до середини жовтня, але в окремі роки він може продовжуватися до кінця місяця. Туристи та мешканці активно користуються цим, адже поєднання сонця і теплої води створює унікальну атмосферу для відпочинку.

"Температура морської води буде зберігатися достатньо теплою, щоб можна було відпочивати. В середньому це не нижче 17 градусів. Осінь — це перехідний сезон, коли може бути нестійка погода. Це зміна з тепла на холод. Осінню перші штормові попередження, які ми очікуємо — це тумани та пориви частих вітрів. Відповідно до регіональних досліджень по Україні й загалом по Одеському регіону, ми можемо сказати, що кількість дощових днів трошки збільшиться", — каже експертка.

Люди купаються в морі. Фото: Новини.LIVE

Разом із приємними днями слід очікувати й на перші штормові явища, які зазвичай проявляються у вигляді сильних вітрів і туманів. Проте навіть за таких умов осінь залишається привабливою для відпочинку, а море дарує можливість продовжити літо ще на кілька тижнів.

Кліматичні зміни

Наслідки змін вже очевидні: спека і посуха знищили цілі поля соняшнику та кукурудзи. І хоча прогнозувати наперед, яким буде наступний сезон, надзвичайно важко, аграріям доводиться переглядати підходи до вирощування культур.

"Казати, який буде наступний рік — це дуже важко прогнозувати, ми не знаємо, як це буде. Які культури зараз вирощувати — це вже аграрії будуть вирішувати. Це залежить від того, де знаходиться земля — на півдні Одещини або на північних частинах, центральних частинах Одеського регіону", — каже синоптик відділу метеорологічних прогнозів Гідрометцентру Чорного та Азовського морів Яна Антонюк.

Синоптик відділу метеорологічних прогнозів Гідрометцентру Чорного та Азовського морів Яна Антонюк про кліматичні зміни. Фото: Новини.LIVE

Зараз традиційні культури стають дедалі вразливішими до змін клімату. Аграріям доводиться адаптуватися і шукати нові рішення, від вибору сортів до зміни технологій вирощування. Питання, яким буде наступний рік, залишається відкритим, і це викликає занепокоєння не лише у фермерів, а й у мешканців, які напряму відчувають наслідки нестабільності на продуктовому ринку.

Як змінилися температури

Наукові спостереження підтверджують: середні температурні показники в регіоні зросли. Якщо раніше зими були суворими, то тепер вони помітно м’якші, з меншою кількістю снігу та тривалих морозів. Це не лише впливає на побут, а й змінює екосистему, адже деякі види рослин і тварин адаптуються до нових умов. Водночас літо демонструє тенденцію до збільшення тривалих періодів спеки, хоча абсолютні максимуми температури залишаються рідкісними.

"Наприклад, кожного дня при складанні щоденного бюлетеня погоди ми спостерігаємо і порівнюємо, яка в нас була середньодобова температура в місті Одеса і пишемо, була вона вище від норми, в межах норми чи нижче від норми. Наприклад, минуле літо було жаркіше, ніж це літо. Але в нас абсолютні максимуми температури в місті Одеса не перевищені", — каже експертка.

Люди гуляють в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Фахівці наголошують, що зміни є поступовими, але відчутними. Особливо це видно на прикладі рекордів: останній абсолютний максимум температури в Одесі було зафіксовано 21 жовтня 2023 року — тоді стовпчик термометра піднявся до 31,1 градуса. Такі показники свідчать, що кліматичні рекорди можуть припадати вже не тільки на літо, а й на осінні місяці. Що стає ще одним підтвердженням зсуву кліматичних сезонів.

Чи стане Одеса субтропічною

Сьогодні Одеса формально залишається у зоні помірно континентального клімату. Проте мешканці та науковці вже відзначають появу ознак, характерних для більш теплих широт. Відчутніші та м’якші зими, більш тривале літо і збільшення кількості теплих днів восени свідчать про поступову трансформацію. Це свідчить про те, що регіон у майбутньому може стати субтропічним.

"Одеса знаходиться в нас в помірно континентальному кліматі, але ми не можемо казати, що субтропічного клімату, ознак його геть не помітно. Вони трошки помітні. Прогнозувати, що ми змінимо свою кліматичну зону не можливо, це залежать від глобального потепління. Можливо, через 10-20 років наш регіон зможе перейти в вологий субтропічний клімат", — зазначила синоптик відділу метеорологічних прогнозів Гідрометцентру Чорного та Азовського морів Яна Антонюк.

Синоптик відділу метеорологічних прогнозів Гідрометцентру Чорного та Азовського морів Яна Антонюк про можливість субтропічного клімату в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Кліматичні процеси можуть радикально змінити картину вже у найближчі десятиліття. Це відкриє нові можливості для сільського господарства, але водночас створить і ризики.

