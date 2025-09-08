Видео
Главная Одесса Черное море еще теплое — какая температура воды в Одессе сегодня

Черное море еще теплое — какая температура воды в Одессе сегодня

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 05:39
Какая температура морской воды в Одессе сегодня
Мужчина с ребенком купаются в море. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 8 сентября, в Одессе сохранится сухая и солнечная погода. День обещает быть жарким, а вечер комфортный для прогулок вдоль побережья. Море остается достаточно теплым, чтобы еще насладиться купальным сезоном.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе

По прогнозам синоптиков сегодня в Одессе будет царить переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, скоростью 7-12 м/с. Днем столбики термометров покажут +25...+27 °С, ночью — +16...+18 °С.

Какая температура морской воды

Особое внимание стоит обратить на море: температура воды остается комфортной для купания и составит +21...+22 °С. Это означает, что несмотря на осень на календаре, одесситы и туристы еще могут насладиться пляжным отдыхом.

Погода в Одесской области

В области в целом также будет сухо и солнечно. Ночью температура составит +13...+18 °С, а днем — до +30 °С. Видимость на автодорогах будет хорошей.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, какой будет погода в Украине в течение сентября 2025 года. Также сообщали, чего одесситам ждать осенью, готовить верхнюю одежду несколько теплее или все же обойдемся легкими плащами.

погода Одесса Черное море Одесская область синоптик Новости Одессы
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
