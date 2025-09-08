Какая температура морской воды в Одессе сегодня

Мужчина с ребенком купаются в море. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 8 сентября, в Одессе сохранится сухая и солнечная погода. День обещает быть жарким, а вечер комфортный для прогулок вдоль побережья. Море остается достаточно теплым, чтобы еще насладиться купальным сезоном.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Погода в Одессе

По прогнозам синоптиков сегодня в Одессе будет царить переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, скоростью 7-12 м/с. Днем столбики термометров покажут +25...+27 °С, ночью — +16...+18 °С.

Какая температура морской воды

Особое внимание стоит обратить на море: температура воды остается комфортной для купания и составит +21...+22 °С. Это означает, что несмотря на осень на календаре, одесситы и туристы еще могут насладиться пляжным отдыхом.

Погода в Одесской области

В области в целом также будет сухо и солнечно. Ночью температура составит +13...+18 °С, а днем — до +30 °С. Видимость на автодорогах будет хорошей.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич спрогнозировал, какой будет погода в Украине в течение сентября 2025 года. Также сообщали, чего одесситам ждать осенью, готовить верхнюю одежду несколько теплее или все же обойдемся легкими плащами.